Boca hoy: Úbeda piensa en Universidad Católica, Belmonte puede ser vendido y más

Las principales novedades del Xeneize que los hinchas no pueden perderse en este sábado 23 de mayo de 2026.

El plantel de Boca continúa trabajando de cara a lo que será el compromiso de este próximo jueves, donde los dirigidos por Claudio Úbeda enfrentarán a Universidad Católica por la Copa Libertadores y buscarán el pasaje hacia los octavos de final.

Así como ponen el foco en el certamen internacional, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme también se encuentran analizando el mercado de pases, dado a que no solo pueden irse Exequiel Zeballos y Milton Delgado, sino que también Tomás Belmonte.

El cambio en el equipo titular que prepara Úbeda

El Xeneize está obligado a ganar frente al elenco trasandino, ya que el empate o la derrota significa quedar afuera del certamen más importante del continente. Sin embargo, vale resaltar que pasaría a la Copa Sudamericana para disputar los dieciseisavos de final contra los segundos de cada zona de dicha competición de segundo orden en la región.

Lo cierto es que, respecto al equipo que empató ante Cruzeiro, Úbeda haría un solo cambio. Con el claro objetivo de ir en búsqueda del triunfo sumamente necesario, ingresaría Marco Pellegrino en lugar de Ayrton Costa. Hay que aclarar que no se trata de una decisión táctica, sino que el habitual titular está suspendido por haber llegado a la tercera tarjeta amarilla en la Libertadores.

Boca pondrá a la venta a Exequiel Zeballos y Milton Delgado

BOLAVIP pudo saber que la dirigencia de Boca solo piensa en dos ventas en el mercado que está cerca de comenzar. Se trata de Exequiel Zeballos y Milton Delgado, dos de las joyas en el plantel profesional.

Ambos jugadores llevan un puñado de años vistiendo la camiseta azul y oro y podrían significar montos importantes para el club en caso de una venta correcta en los próximos meses. Ambos recibieron sondeos desde el exterior en las últimas ventanas de transferencias.

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Boca Juniors se prepara para un nuevo mercado.

Boca va por un lateral derecho

Boca preguntó por Felipe Loyola. El chileno gusta mucho por su polifuncional y tiene contrato hasta 2030 debido a su reciente arribo a Pisa de Italia. Sin embargo, ya hubo contactos para que regrese de Europa al fútbol argentino, tras su pasado por Independiente.

A su vez, hay que aclarar que en Boca reconocen el interés por Leandro Lozano. El defensor que atraviesa un magnífico presente en Argentinos Juniors, integra la nómina de posibles refuerzos. Con 27 años, tiene convenio en el Bicho hasta diciembre de 2027.

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Felipe Loyola se encuentra en Pisa.

Boca puede desprenderse de Tomás Belmonte

En base a lo que ocurra con el futuro deportivo, el mercado de pases tendrá su injerencia. Y es que si el Xeneize cambia de competencia continental, muchos futbolistas buscarán una salida a mitad de año. Entre ellos, más allá de que todavía no llegó ninguna oferta, aparece Tomás Belmonte.

Dentro de la Comisión Directiva son conscientes de que llegarán ofertas y/o sondeos por otros futbolistas. En el caso del ex volante de Lanús, ya hubo integrantes de Racing que se dirigieron hacia La Bombonera para ver su rendimiento frente a Cruzeiro.

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Tomás Belmonte disputa el balón con Jonathan Jesús, de Cruzeiro.

Cuando en la Academia perdieron a Juan Nardoni y Agustín Almendra, no los reemplazaron con jugadores del mismo estilo. Y además de que el futbolista de 27 años con pasado en Toluca tiene cualidades similares a las del ex Unión, en Avellaneda convence un punto en el que le saca ventaja al ahora jugador de Gremio: el juego aéreo en ambas áreas.