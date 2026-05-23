El colombiano nacido en Remedios, de 46 años, deberá llevar las riendas del partido que definirá el semestre internacional del Xeneize y los Cruzados.

Boca se juega todo frente a Universidad Católica. Este jueves 28 de mayo, el elenco dirigido por Claudio Úbeda deberá ganar para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero en el caso de empatar o perder, tendrán que jugar la Copa Sudamericana.

Para este encuentro, las autoridades de Conmebol definieron que el árbitro colombiano Wilmar Roldán será el encargado de llevar las riendas e impartirá justicia. Junto a él, estarán los asistentes Alexander Guzmán y Cristian Aguirre, de su misma nacionalidad. La terna cafetera se completará con el cuarto árbitro Carlos Ortega, mientras que en el VAR estará David Rodríguez y el AVAR será Jhon León.

Wilmar Roldán, árbitro de Boca – Universidad Católica. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Las estadísticas de Wilmar Roldán dirigiendo a Boca

Desde que es internacional, el colombiano impartió justicia en 18 partidos de Boca, siendo que el club azul y oro obtuvo 8 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. En esta edición ya lo dirigió, en la goleada ante Barcelona SC, en La Bombonera.

Las estadísticas de Wilmar Roldán dirigiendo a Universidad Católica

Con los Cruzados tiene un historial muy escueto, ya que solamente lo dirigió en dos oportunidades: un triunfo y una derrota. La última vez fue en abril de 2019, donde vencieron por 1-0 a Gremio, en Chile, también por la Copa Libertadores.

Terna arbitral de Boca vs. Universidad Católica

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Asistente 1: Alexander Guzmán y Cristian Aguirre (Colombia)

Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

AVAR: Jhon León (Colombia)

Publicidad

Todos los árbitros para los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Lanús vs. Mirassol

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)

Asistentes: Roberto Cañete y José Villagra (Paraguay)

Cuarto árbitro: David Ojeda (Paraguay)

VAR: Antonio García (Uruguay)

AVAR: Diego Dunajec (Uruguay)

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)

Asistentes: Eduardo Cardozo y Luis Onieva (Paraguay)

Cuarto árbitro: Derlis Benítez (Paraguay)

VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

AVAR: Héctor Balbuena (Paraguay)

Rosario Central vs. Independiente del Valle

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Asistentes: Danilo Manis y Maíra Moreira (Brasil)

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

AVAR: Charly Straub (Brasil)

Publicidad

Independiente Rivadavia vs. Bolívar

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Asistentes: Cristian Lescano y David Vacacela (Ecuador)

Cuarto árbitro: Oswaldo Contreras (Ecuador)

VAR: Gabriel González (Ecuador)

AVAR: Roddy Zambrano (Ecuador)

Platense vs. Corinthians

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistentes: Alberto Ponte y Erizon Nieto (Venezuela)

Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

VAR: Reyes Soto (Venezuela)

AVAR: Antoni García (Venezuela)

DATOS CLAVES

Wilmar Roldán será el árbitro del partido frente a Universidad Católica.

será el árbitro del partido frente a Universidad Católica. El jueves 28 de mayo , Boca deberá ganar para clasificar a los octavos de final.

, Boca deberá ganar para clasificar a los octavos de final. 18 partidos dirigió el juez colombiano a Boca, registrando un total de 8 victorias.