Boca se juega todo frente a Universidad Católica. Este jueves 28 de mayo, el elenco dirigido por Claudio Úbeda deberá ganar para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero en el caso de empatar o perder, tendrán que jugar la Copa Sudamericana.
Para este encuentro, las autoridades de Conmebol definieron que el árbitro colombiano Wilmar Roldán será el encargado de llevar las riendas e impartirá justicia. Junto a él, estarán los asistentes Alexander Guzmán y Cristian Aguirre, de su misma nacionalidad. La terna cafetera se completará con el cuarto árbitro Carlos Ortega, mientras que en el VAR estará David Rodríguez y el AVAR será Jhon León.
Wilmar Roldán, árbitro de Boca – Universidad Católica. (Marcelo Endelli/Getty Images)
Las estadísticas de Wilmar Roldán dirigiendo a Boca
Desde que es internacional, el colombiano impartió justicia en 18 partidos de Boca, siendo que el club azul y oro obtuvo 8 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. En esta edición ya lo dirigió, en la goleada ante Barcelona SC, en La Bombonera.
Las estadísticas de Wilmar Roldán dirigiendo a Universidad Católica
Con los Cruzados tiene un historial muy escueto, ya que solamente lo dirigió en dos oportunidades: un triunfo y una derrota. La última vez fue en abril de 2019, donde vencieron por 1-0 a Gremio, en Chile, también por la Copa Libertadores.
Terna arbitral de Boca vs. Universidad Católica
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
- Asistente 1: Alexander Guzmán y Cristian Aguirre (Colombia)
- Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
- VAR: David Rodríguez (Colombia)
- AVAR: Jhon León (Colombia)
Todos los árbitros para los equipos argentinos en la Copa Libertadores
Lanús vs. Mirassol
- Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)
- Asistentes: Roberto Cañete y José Villagra (Paraguay)
- Cuarto árbitro: David Ojeda (Paraguay)
- VAR: Antonio García (Uruguay)
- AVAR: Diego Dunajec (Uruguay)
Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín
- Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)
- Asistentes: Eduardo Cardozo y Luis Onieva (Paraguay)
- Cuarto árbitro: Derlis Benítez (Paraguay)
- VAR: Ulises Mereles (Paraguay)
- AVAR: Héctor Balbuena (Paraguay)
Rosario Central vs. Independiente del Valle
- Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
- Asistentes: Danilo Manis y Maíra Moreira (Brasil)
- Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)
- VAR: Wagner Reway (Brasil)
- AVAR: Charly Straub (Brasil)
Independiente Rivadavia vs. Bolívar
- Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)
- Asistentes: Cristian Lescano y David Vacacela (Ecuador)
- Cuarto árbitro: Oswaldo Contreras (Ecuador)
- VAR: Gabriel González (Ecuador)
- AVAR: Roddy Zambrano (Ecuador)
Platense vs. Corinthians
- Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
- Asistentes: Alberto Ponte y Erizon Nieto (Venezuela)
- Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)
- VAR: Reyes Soto (Venezuela)
- AVAR: Antoni García (Venezuela)
DATOS CLAVES
- Wilmar Roldán será el árbitro del partido frente a Universidad Católica.
- El jueves 28 de mayo, Boca deberá ganar para clasificar a los octavos de final.
- 18 partidos dirigió el juez colombiano a Boca, registrando un total de 8 victorias.