Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Libertadores

Conmebol designó a Wilmar Roldán para el duelo clave entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores

El colombiano nacido en Remedios, de 46 años, deberá llevar las riendas del partido que definirá el semestre internacional del Xeneize y los Cruzados.

Wilmar Roldán, el elegido para este partido.
© Getty ImagesWilmar Roldán, el elegido para este partido.

Boca se juega todo frente a Universidad Católica. Este jueves 28 de mayo, el elenco dirigido por Claudio Úbeda deberá ganar para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero en el caso de empatar o perder, tendrán que jugar la Copa Sudamericana.

Para este encuentro, las autoridades de Conmebol definieron que el árbitro colombiano Wilmar Roldán será el encargado de llevar las riendas e impartirá justicia. Junto a él, estarán los asistentes Alexander Guzmán y Cristian Aguirre, de su misma nacionalidad. La terna cafetera se completará con el cuarto árbitro Carlos Ortega, mientras que en el VAR estará David Rodríguez y el AVAR será Jhon León.

Wilmar Roldán, árbitro de Boca – Universidad Católica. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Wilmar Roldán, árbitro de Boca – Universidad Católica. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Las estadísticas de Wilmar Roldán dirigiendo a Boca

Desde que es internacional, el colombiano impartió justicia en 18 partidos de Boca, siendo que el club azul y oro obtuvo 8 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. En esta edición ya lo dirigió, en la goleada ante Barcelona SC, en La Bombonera.

Las estadísticas de Wilmar Roldán dirigiendo a Universidad Católica

Con los Cruzados tiene un historial muy escueto, ya que solamente lo dirigió en dos oportunidades: un triunfo y una derrota. La última vez fue en abril de 2019, donde vencieron por 1-0 a Gremio, en Chile, también por la Copa Libertadores.

Ver también

Fabra volvió a La Bombonera y recibió el apoyo de un jugador de Boca

Ver también

Racing sigue de cerca a Tomás Belmonte

Terna arbitral de Boca vs. Universidad Católica

  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • Asistente 1: Alexander Guzmán y Cristian Aguirre (Colombia)
  • Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
  • VAR: David Rodríguez (Colombia)
  • AVAR: Jhon León (Colombia)

Todos los árbitros para los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Lanús vs. Mirassol

  • Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)
  • Asistentes: Roberto Cañete y José Villagra (Paraguay)
  • Cuarto árbitro: David Ojeda (Paraguay)
  • VAR: Antonio García (Uruguay)
  • AVAR: Diego Dunajec (Uruguay)

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín

  • Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)
  • Asistentes: Eduardo Cardozo y Luis Onieva (Paraguay)
  • Cuarto árbitro: Derlis Benítez (Paraguay)
  • VAR: Ulises Mereles (Paraguay)
  • AVAR: Héctor Balbuena (Paraguay)

Rosario Central vs. Independiente del Valle

  • Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
  • Asistentes: Danilo Manis y Maíra Moreira (Brasil)
  • Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)
  • VAR: Wagner Reway (Brasil)
  • AVAR: Charly Straub (Brasil)

Independiente Rivadavia vs. Bolívar

  • Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)
  • Asistentes: Cristian Lescano y David Vacacela (Ecuador)
  • Cuarto árbitro: Oswaldo Contreras (Ecuador)
  • VAR: Gabriel González (Ecuador)
  • AVAR: Roddy Zambrano (Ecuador)

Platense vs. Corinthians

  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
  • Asistentes: Alberto Ponte y Erizon Nieto (Venezuela)
  • Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)
  • VAR: Reyes Soto (Venezuela)
  • AVAR: Antoni García (Venezuela)

DATOS CLAVES

  • Wilmar Roldán será el árbitro del partido frente a Universidad Católica.
  • El jueves 28 de mayo, Boca deberá ganar para clasificar a los octavos de final.
  • 18 partidos dirigió el juez colombiano a Boca, registrando un total de 8 victorias.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones