Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026 tras el triunfo de Independiente ante Unión de Santa Fe

El Rojo ganó 2-0 y clasificó a los octavos de final. Además, conocé los cruces de Boca, River, Racing, San Lorenzo y más.

Este viernes por la noche, Independiente clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026, luego de vencer por 2-0 a Unión de Santa Fe. Con dos golazos de tiro libre de Santiago Montiel y Maximiliano Gutiérrez, el Rojo se impuso con superioridad ante un Tatengue que jugó casi todo el partido en inferioridad numérica por la temprana expulsión de Maizon Fernández.

Después de este triunfo en el Estadio Marcelo Bielsa, el elenco de Avellaneda se medirá ante Atlético Tucumán, que ya esperaba en la próxima instancia porque había goleado a Talleres por 3-0. Así las cosas, el equipo de Gustavo Quinteros se posicionó como uno de los principales candidatos a competir por el título en el certamen más federal que tiene el fútbol argentino.

Independiente venció a Unión por la Copa Argentina 2026.

Por otro lado, River enfrentará a Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. En la siguiente fase, el vencedor se cruzará contra el ganador de Independiente Rivadavia o Tigre, que chocan entre sí en un duelo caliente. Pensando en una instancia más adelante, el rival saldría de Independiente o Atlético Tucumán, tal como se informó recientemente.

A su vez, Boca jugará ante Sarmiento de Junín. Quien clasifique a la próxima ronda se medirá contra Vélez, que le había ganado 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta hace algunas semanas y espera por conocer a su rival en el futuro. Racing choca con Defensa y Justicia, donde el ganador jugará con Belgrano o Gimnasia de Jujuy, y en la llave siguiente contra el Fortín, el Xeneize o el Verde.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. (Getty Images)

Publicidad

Además, San Lorenzo va ante Deportivo Riestra en el duelo de vecinos de Bajo Flores por un lugar en los octavos de final, donde ya se encuentra Gimnasia y Esgrima de La Plata para enfrentarse al vencedor del clásico barrial. Otro partido destacado de esta instancia es el cotejo entre Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central, que formaron una rivalidad tras lo sucedido el año pasado.

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026