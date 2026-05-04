Se definen los días: el borrador de la Liga Profesional para los octavos de final del Torneo Apertura

A la espera de conocer al último clasificado del Grupo A a los octavos de final del Torneo Apertura, la Liga Profesional comenzó a definir los horarios de los partidos de esta instancia, que se disputarán a lo largo del fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Según pudo saber Bolavip, la intención del ente regulador del certamen es que cuatro partidos se disputen en la jornada del sábado y otros cuatro durante el domingo, para que los equipos tengan descanso de cara a los cuartos de final, estipulados para jugarse entre semana.

Durante el sábado, uno de los platos fuertes sería el cruce entre Boca (2° Grupo A) contra Huracán (7° Grupo B), que se jugará en La Bombonera. Además, ese día también habría un clásico debido a que en el Mario Alberto Kempes, Talleres (4° Grupo A), recibiría a Belgrano (5° Grupo B).

Esta jornada de sábado se completaría con otros dos partidos. En La Paternal, Argentinos Juniors (3° Grupo B) sería local de Lanús (6° Grupo A), mientras que en el Gigante de Arroyito, Rosario Central (4° Grupo B) enfrentaría a Independiente (5° Grupo A).

Pasando al domingo, se cerrarán los octavos de final con otros cuatro cruces. Ese día en el Estadio Más Monumental, River (2° Grupo B) se enfrentaría a San Lorenzo o Defensa y Justicia (7° Grupo A), mientras que Estudiantes (1° Grupo A) haría lo propio en La Plata frente a Racing (8° Grupo B).

Finalmente, en el José Amalfitani, Vélez (3° Grupo A) recibiría a Gimnasia de La Plata (6° Grupo B) y todo terminaría con Independiente Rivadavia (1° Grupo B) enfrentando a Unión, Defensa y Justicia o Instituto de Córdoba (8° Grupo A). Cabe destacar que aún no están confirmados estos días ni sus horarios, ya que la LPF anunció que podría haber cambios.

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El borrador de los cruces de octavos de final

Sábado

Boca (2°A) vs. Huracán (7°B)

Talleres (4°A) vs. Belgrano (5°B)

Argentinos Juniors (3°B) vs. Lanús (6°A)

Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)

Domingo

River (2°B) vs. San Lorenzo o Defensa y Justicia (7°A)

Vélez (3°A) vs. Gimnasia de La Plata (6°B)

Estudiantes (1°A) vs. Racing (8°B)

Independiente Rivadavia (1°B) vs. Defensa y Justicia, Unión o Instituto (8°A)

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