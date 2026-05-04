Se definen los días: el borrador de la Liga Profesional para los octavos de final del Torneo Apertura

A la espera de conocer al último clasificado del Grupo A a los octavos de final del Torneo Apertura, la Liga Profesional comenzó a definir los horarios de los partidos de esta instancia, que se disputarán a lo largo del fin de semana del 9 y 10 de mayo.
Según pudo saber Bolavip, la intención del ente regulador del certamen es que cuatro partidos se disputen en la jornada del sábado y otros cuatro durante el domingo, para que los equipos tengan descanso de cara a los cuartos de final, estipulados para jugarse entre semana.
Durante el sábado, uno de los platos fuertes sería el cruce entre Boca (2° Grupo A) contra Huracán (7° Grupo B), que se jugará en La Bombonera. Además, ese día también habría un clásico debido a que en el Mario Alberto Kempes, Talleres (4° Grupo A), recibiría a Belgrano (5° Grupo B).
Esta jornada de sábado se completaría con otros dos partidos. En La Paternal, Argentinos Juniors (3° Grupo B) sería local de Lanús (6° Grupo A), mientras que en el Gigante de Arroyito, Rosario Central (4° Grupo B) enfrentaría a Independiente (5° Grupo A).
Pasando al domingo, se cerrarán los octavos de final con otros cuatro cruces. Ese día en el Estadio Más Monumental, River (2° Grupo B) se enfrentaría a San Lorenzo o Defensa y Justicia (7° Grupo A), mientras que Estudiantes (1° Grupo A) haría lo propio en La Plata frente a Racing (8° Grupo B).
Finalmente, en el José Amalfitani, Vélez (3° Grupo A) recibiría a Gimnasia de La Plata (6° Grupo B) y todo terminaría con Independiente Rivadavia (1° Grupo B) enfrentando a Unión, Defensa y Justicia o Instituto de Córdoba (8° Grupo A). Cabe destacar que aún no están confirmados estos días ni sus horarios, ya que la LPF anunció que podría haber cambios.
#Programación de los #OctavosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026
➡️ El domingo se jugarán los partidos @EdelpOficial vs @RacingClub, @RosarioCentral vs @Independiente, @Velez vs @gimnasiaoficial y @RiverPlate vs @SanLorenzo (puede cambiar según los resultados de esta noche).… pic.twitter.com/4Xh9pxUAPW
El borrador de los cruces de octavos de final
Sábado
- Boca (2°A) vs. Huracán (7°B)
- Talleres (4°A) vs. Belgrano (5°B)
- Argentinos Juniors (3°B) vs. Lanús (6°A)
- Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)
Domingo
- River (2°B) vs. San Lorenzo o Defensa y Justicia (7°A)
- Vélez (3°A) vs. Gimnasia de La Plata (6°B)
- Estudiantes (1°A) vs. Racing (8°B)
- Independiente Rivadavia (1°B) vs. Defensa y Justicia, Unión o Instituto (8°A)
Datos claves
- Los partidos de octavos de final se disputarán el 9 y 10 de mayo.
- Boca recibiría a Huracán el sábado en el estadio de La Bombonera.
- River jugaría el domingo en el Estadio Más Monumental contra el séptimo clasificado del Grupo A.