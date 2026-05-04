Lucas Blondel advirtió a Boca de cara al duelo ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Después de los partidos que se disputaron este domingo, prácticamente quedaron confirmados los octavos de final del Torneo Apertura 2026. En ese sentido, todo indica que Boca enfrentará a Huracán el próximo fin de semana en La Bombonera y Lucas Blondel rompió el silencio para dejar una clara advertencia de cara a lo que será el duelo de eliminación directa contra su ex club.

Si bien el cruce se definirá en la noche del lunes ya que si Vélez gana por 7 goles de diferencia se quedará con el lugar del Xeneize, pero resulta poco factible que suceda en el cotejo ante Newell’s en el José Amalfitani. Sin embargo, el defensor del Globo se refirió a la posibilidad de medirse ante el equipo dueño de su pase, luego de enfrentar a Racing por la última jornada del campeonato.

Lucas Blondel, defensor de Huracán. (@CAHuracan)

Lo cierto es que, tras conocer cómo quedó conformada la llave, Lucas hizo hincapié en jugar contra Boca. “No es una revancha“, sentenció Blondel en primera instancia. Luego, argumentó: “Porque sigo perteneciendo al club“. Pocos segundos más tarde, el lateral derecho continuó y manifestó: “Siempre lo dije y voy a estar agradecido con la gente que trabaja ahí“.

Inmediatamente después, el ex Tigre se refirió a lo que significa visitar La Bombonera, pero esta vez en condición de visitante y no con la azul y amarilla. “Es un partido lindo, porque es una cancha linda para jugar”, expresó el defensor ante el micrófono. “Hoy me debo a Huracán e intentaremos pasar“, aseguró sin titubear al poner a su club actual por sobre su anterior elenco.

Lucas Blondel, defensor de Huracán. (@CAHuracan)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Siempre es lindo jugar en esa cancha, porque la gente se hace sentir“, sostuvo sobre el rol del Estadio Alberto J. Armando. “Nosotros iremos con nuestras armas a intentar hacer lo mejor y pasar de fase“, completó en su declaración para revelar el plan que llevará a cabo el Globo.

Cuándo juegan Boca vs. Huracán por los octavos de final

A falta de la confirmación oficial, todo indica que Boca y Huracán se medirán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, debido a las posiciones en las que terminaron en la fase regular. En ese sentido y mientras se espera que la LPF lo anuncie, se estima que jugarían el próximo sábado 9 de mayo en La Bombonera para definir al clasificado a los cuartos de final del campeonato.