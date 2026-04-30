La tabla de la Copa Libertadores 2026 tras el cierre de la fecha 3: cómo les fue a los argentinos

Se terminó la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 y las cosas empiezan a tomar forma para los equipos argentinos. Si bien aún resta la mitad del desarrollo de la fase de grupos, poco a poco se define quienes tendrán más chances de clasificar y quienes la tienen más complicada.

En el turno del martes, Lanús se quedó con un triunfazo de local ante el siempre complejo Liga de Quito, y se acomodó en su grupo con dos victorias luego de la derrota en el debut contra Mirassol. Además, Rosario Central estiró su invicto en la copa con la goleada por 3 a 0 frente a UCV en Venezuela.

Por último, en lo que respecta al martes, Boca cayó en Brasil ante Cruzeiro en una polémica noche del árbitro Esteban Ostojich.

Ya en el miércoles, Platense volvió a sacar un triunfo histórico, en el que venció por 2 a 1 a Independiente Santa Fe en Vicente López. Estudiantes, en UNO, se dio un empate 1 a 1 ante Flamengo en uno de los partidos de la fecha.

Estudiantes y Flamengo empataron 1 a 1 en UNO (Getty)

Por último, este jueves 30, Independiente Rivadavia goleó por 4 a 1 a La Guaira en el Malvinas Argentinas y se consolidó como uno de los dos equipos con puntaje perfecto, junto con Corinthians.

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