Coudet, enojado: todos los cambios que tendría River para visitar a Carabobo por la Copa Sudamericana

En River todavía retumban los reclamos por otra flojísima presentación del equipo de Eduardo Coudet. Es que, este domingo, por la última fecha del Torneo Apertura, el Millonario, jugando en el Estadio Monumental y contra el muy golpeado Atlético Tucumán de Julio Falcioni, no hizo pie y se quedó con las manos vacías.

Pese a contar con algunas oportunidades para rescatar por lo menos un punto, el equipo del Chacho no pudo quebrantar la resistencia del Decano y cayó sorpresivamente por 1-0. Esto, como podía ser de otra manera y más allá del segundo puesto asegurado en la Zona B, generó un fuerte malestar entre todos los fanáticos.

Pero también en Coudet. Sí, en plena conferencia de prensa, el director técnico de River expuso su bronca por el rendimiento de sus dirigidos y hasta aseguró que se trató del peor partido desde que está en el cargo. Palabras repletas de autocrítica que hablan a las claras del disconformismo que hay en él y en todo su equipo de trabajo.

Sin embargo, River no puede darse el lujo de seguir lamentándose. Sucede que, este jueves, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el Millonario tendrá una nueva presentación. La misma se llevará a cabo en Venezuela y contra Carabobo, rival al que los de Núñez superaron 1-0 en el Monumental, sufrimiento mediante.

Santiago Beltrán, el mejor del equipo en la actualidad. (Foto: Prensa River)

En ese contexto, Coudet planifica una catarata de modificaciones con la intención de impregnarle otro vuelo futbolístico al equipo y de dar otro paso determinante hacia los octavos de final del propio torneo continental. Aún más teniendo en cuenta que, contra Atlético Tucumán, iniciaron el cotejo varios nombres propios habitualmente suplentes.

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Por empezar, hay que decir que, de los que fueron titulares contra Atlético Tucumán, los únicos que parecen tener asegurado el lugar desde el inicio son Santiago Beltrán, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Después, hay piezas que, pese a sus bajos rendimientos, también estarían por falta de variantes: Lautaro Rivero, Tomás Galván y Facundo Colidio.

En cuanto al resto, todo indica que, más allá de sus recuperaciones, Fausto Vera y Sebastián Driussi todavía no estarán a disposición del entrenador. Por ello, Juan Cruz Meza y el propio Galván secundarían a Moreno en la medular. El lugar restante, ante el flojo nivel de Ian Subiabre, se vería disputado entre Kendry Páez y Juan Fernando Quintero.

Por último, en la ofensiva, Agustín Ruberto tiene todos los números comprados para salir del once inicial de River. Así las cosas, los únicos efectivos a disposición del entrenador para poder acompañar a Colidio son Maximiliano Salas, de muy pobre actualidad, y el juvenil Joaquín Freitas, que pide pista apoyado fundamentalmente en su sacrificio.

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La posible formación de River ante Carabobo

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza; Maximiliano Salas o Joaquín Freitas y Facundo Colidio.

¿Cuándo se juega Carabobo vs. River?

El partido entre Carabobo y River Plate, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se disputará el próximo jueves 7 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

DATOS CLAVE

Atlético Tucumán venció 1-0 a River en el Monumental por el Torneo Apertura.

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El jueves 7 de mayo, River enfrentará a Carabobo por la Copa Sudamericana en Venezuela.