Con Boca 25° y River 9°, así está el ranking de Conmebol para clasificar al Mundial de Clubes 2029

El Mundial de Clubes 2029 ya empieza a jugarse desde ahora, con las participaciones en la Copa Libertadores 2026, en la que los clubes compiten constantemente para escalar en la tabla de posiciones y poder ganarse un lugar. En ese sentido, vamos a repasar cómo está el Ranking de Conmebol para clasificar, con Flamengo como único boleto asegurado por ahora.

En la edición inédita de 2025 el campeón fue Chelsea y los representantes argentinos fueron Boca y River, que lo habían conseguido por méritos deportivos. Sin embargo, ambos gigantes la tienen complicada para estar en 2029, ya que corren de atrás contra los equipos compatriotas que lo superan en el listado de clasificación que lleva el ente regulador sudamericano.

Chelsea, campeón del Mundial de Clubes 2025. (Getty Images)

Bien se sabe que Sudamérica cuenta con 6 cupos: 4 campeones de Libertadores y 2 por tabla. Vale aclarar que se suman tres puntos por cada partido ganado, uno por empate y tres adicionales por cada fase avanzada. Por otro lado, cabe recordar que ningún país puede tener más de dos representantes, salvo que sean campeones, lo que deja un ítem a tener en cuenta en el futuro.

Un dato importante es que River está 9° en el ranking pero no juega la Libertadores, por lo que no está sumando unidades en esta temporada ya que la Sudamericana no otorga méritos para el Mundial de Clubes. A su vez, Boca está 25° y lo perjudicó notablemente no haber disputado la edición 2025 por haber quedado eliminado ante Alianza Lima en el repechaje previo.

Leandro Paredes de Boca y Facundo Colidio de River. (Getty Images)

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En lo que respecta a clubes argentinos, Estudiantes está cuarto con 36 unidades. Luego aparecen Racing (5° con 35), Vélez (8° 24) y River (9° con 23), pero ninguno suma puntos por no jugar Libertadores. Mucho más atrás en la tabla están Independiente Rivadavia (21° con 12), Rosario Central (24° con 10), Boca (25° con 9), Lanús (26° con 9) y Platense (27° con 9), todos jugando esta edición.

El ranking de Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Flamengo (clasificado) — 55 puntos

Palmeiras — 54 puntos

Liga de Quito — 44 puntos

Estudiantes de LP — 36 puntos

Racing — 35 puntos **

** São Paulo — 25 puntos **

Peñarol — 24 puntos

Vélez — 24 puntos **

** River Plate — 23 puntos **

** Universitario — 22 puntos

Independiente del Valle — 21 puntos

Botafogo — 21 puntos **

Cerro Porteño — 21 puntos

Libertad — 20 puntos

Bolívar — 19 puntos

Nacional — 17 puntos

Atlético Nacional — 17 puntos **

Internacional — 17 puntos **

Sporting Cristal — 16 puntos

Universidad de Chile — 13 puntos

Independiente Rivadavia — 12 puntos

Corinthians — 12 puntos

Barcelona — 10 puntos

Rosario Central — 10 puntos

Boca Juniors — 9 puntos

Lanús — 9 puntos

Platense — 9 puntos

Cruzeiro — 9 puntos

Mirassol — 9 puntos

Universidad Católica — 9 puntos

Colo Colo — 8 puntos

Olimpia — 8 puntos

Coquimbo — 7 puntos

Deportes Tolima — 7 puntos

Independiente Medellín — 7 puntos

Universidad Central Venezuela — 6 puntos

La Guaira — 5 puntos

Fluminense — 4 puntos

Independiente Santa Fe — 4 puntos

Junior — 4 puntos

Cusco — 3 puntos

Always Ready — 3 puntos

**NO SUMAN PUNTOS EN 2026.

El trofeo del Mundial de Clubes de la FIFA. (Getty Images)