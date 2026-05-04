El Estadio Mario Alberto Kempes será la sede de la final del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura entra en etapa de definición. A la espera de conocer al último de los 16 clasificados a los octavos de final, la Liga Profesional ya trabaja en el cronograma completo de los playoff que determinará al primer campeón del año en Argentina.

En este sentido, según pudo saber Bolavip, ya se confirmó tanto la fecha como la sede de la gran final de este Torneo Apertura. La misma se jugará el domingo 24 de mayo, con horario a confirmar, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego de jugarse las últimas dos finales en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para esta temporada la LPF decidió que la final del Apertura sea en Córdoba, en el estadio en el que Talleres jugará los octavos de final frente a Belgrano.

De esta manera, tras cuatro años de ausencia el Kempes será sede de una final de Primera División. La última que se disputó allí fue la de la Copa de la Liga Profesional 2022, en la que Boca le ganó 3 a 0 a Tigre y se quedó con el título.

Luego de esto fue sede de otras tres finales. La primera de ellas fue la de la Copa Sudamericana 2022, en la que Independiente del Valle le ganó a San Pablo. Luego, por el primer ascenso de la Primera Nacional en 2023, con Independiente Rivadavia venciendo a Almirante Brown, y por último con el título de River ante Estudiantes por la Supercopa Argentina 2023.

Los playoff, tal como informó la LPF, comenzarán el fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de mayo con los octavos de final. Entre el martes 12 y miércoles 13 serán los cuartos de final y las semifinales se llevarán a cabo el sábado 16 y domingo 17 del mismo mes.

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➡️ Luego, los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los #CuartosDeFinal el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir. Las #Semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026

Así está el cuadro del Torneo Apertura

El cuadro del Torneo Apertura 2026.

Datos claves

La final del Torneo Apertura se disputará el domingo 24 de mayo en Córdoba.

se disputará el domingo en Córdoba. El Estadio Mario Alberto Kempes será la sede del partido definitorio del certamen actual.

será la sede del partido definitorio del certamen actual. La Liga Profesional eligió este estadio tras dos finales consecutivas en Santiago del Estero.