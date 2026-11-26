La Gloria recibirá al Millonario el sábado, pero tiene a dos jugadores clave entre algodones.

El fútbol argentino está muy cerca de conocer al campeón de este segundo semestre. El sábado comenzarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y River Plate tendrá un duro partido por delante ante Instituto en el Estadio Monumental Presidente Perón.

Tras dejar en el camino a Lanús, el Millonario chocará en Alta Córdoba ante el líder de la Zona A. Sin embargo, la Gloria, que viene de eliminar a Huracán, llega con dos de sus principales figuras en duda, aunque no descarta sus participaciones.

Se trata de Jeremías Lázaro y Álex Luna, que debieron pedir el cambio en el primer tiempo ante Huracán. Así, dos de las estrellas de Instituto encendieron todas las alarmas, pero el cuerpo médico salió con un plan para intentar que lleguen al sábado para enfrentar a River.

Luna y Lázaro se están sometiendo a sesiones en cámara hiperbárica, un instrumento presurizado en el que los jugadores respiran oxígeno al 100% y esto ayuda a que los tejidos se regeneren más rápido.

“Estuvo muy bueno y sirve para llegar en óptimas condiciones al partido y dar lo mejor”, le dijo Luna a Olé al salir de la clínica. Y Lázaro aportó: “Vinimos para optimizar nuestro rendimiento en el campo de juego”.

Así se juegan los cuartos de final

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente

22:00 – Instituto de Córdoba vs. River Plate

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DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central

20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

El cuadro del Torneo Clausura 2026

Datos clave

Jeremías Lázaro y Álex Luna realizan sesiones en cámara hiperbárica para jugar ante River Plate .

y realizan sesiones en para jugar ante . Instituto recibirá al Millonario el sábado 28 de noviembre a las 22:00 en Alta Córdoba.

recibirá al Millonario el a las en Alta Córdoba. Ambos futbolistas pidieron el cambio en el primer tiempo del duelo ante Huracán.