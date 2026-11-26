El fútbol argentino está muy cerca de conocer al campeón de este segundo semestre. El sábado comenzarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y River Plate tendrá un duro partido por delante ante Instituto en el Estadio Monumental Presidente Perón.
Tras dejar en el camino a Lanús, el Millonario chocará en Alta Córdoba ante el líder de la Zona A. Sin embargo, la Gloria, que viene de eliminar a Huracán, llega con dos de sus principales figuras en duda, aunque no descarta sus participaciones.
Se trata de Jeremías Lázaro y Álex Luna, que debieron pedir el cambio en el primer tiempo ante Huracán. Así, dos de las estrellas de Instituto encendieron todas las alarmas, pero el cuerpo médico salió con un plan para intentar que lleguen al sábado para enfrentar a River.
Luna y Lázaro se están sometiendo a sesiones en cámara hiperbárica, un instrumento presurizado en el que los jugadores respiran oxígeno al 100% y esto ayuda a que los tejidos se regeneren más rápido.
“Estuvo muy bueno y sirve para llegar en óptimas condiciones al partido y dar lo mejor”, le dijo Luna a Olé al salir de la clínica. Y Lázaro aportó: “Vinimos para optimizar nuestro rendimiento en el campo de juego”.
Así se juegan los cuartos de final
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
- 20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente
- 22:00 – Instituto de Córdoba vs. River Plate
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
- 17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central
- 20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata
El antecedente de Nazareno Arasa con Instituto que preocupa a River de cara a los cuartos de final
El cuadro del Torneo Clausura 2026
Datos clave
- Jeremías Lázaro y Álex Luna realizan sesiones en cámara hiperbárica para jugar ante River Plate.
- Instituto recibirá al Millonario el sábado 28 de noviembre a las 22:00 en Alta Córdoba.
- Ambos futbolistas pidieron el cambio en el primer tiempo del duelo ante Huracán.