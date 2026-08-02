Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
River Plate

Los mejores memes tras la derrota de River ante Rosario Central

Las redes sociales explotaron luego de la quinta caída consecutiva del Millonario, que lo derivó al último puesto de la tabla de posiciones.

Memes de la derrota de River ante Rosario Central.
Memes de la derrota de River ante Rosario Central.

Este domingo por la noche, Rosario Central venció 1-0 a River por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Con un gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo, el Canalla se llevó un triunfo del Estadio Monumental y el elenco de Núñez acumula su quinta derrota consecutiva. En medio de ese contexto adverso, los memes inundaron las redes sociales.

Los memes más destacados de la derrota de River

+ Seguinos en

NOTICIA EN DESARROLLO…

Ver también

Insultos a la dirigencia de River en el Estadio Monumental: “La comisión…”

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones