Los mejores memes tras la derrota de River ante Rosario Central

Las redes sociales explotaron luego de la quinta caída consecutiva del Millonario, que lo derivó al último puesto de la tabla de posiciones.

Este domingo por la noche, Rosario Central venció 1-0 a River por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Con un gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo, el Canalla se llevó un triunfo del Estadio Monumental y el elenco de Núñez acumula su quinta derrota consecutiva. En medio de ese contexto adverso, los memes inundaron las redes sociales.

Los memes más destacados de la derrota de River

River perdió otra vez JAJAJAJA

(Boca estuvo a 10 minutos de estar en la misma situación) pic.twitter.com/Zyl7D8LYY6 — Anto🦋 (@_simplyanto) August 3, 2026

El piso es sumar un punto.



River: pic.twitter.com/nQnaHZN4wI — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) August 3, 2026

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Yo en mi cuarto con el cuadro de Coudet despues que mande a River a la b pic.twitter.com/uvp8BFDkEw — J U L I A N 🇸🇪 (@julianmendozza) August 3, 2026

Cuando le pregunten a Coudet en qué momento va a ganar River. pic.twitter.com/I6EIWGB0Dj — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) August 3, 2026

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Este chad vino, endeudo a river y se fue 👏👏👏 pic.twitter.com/lOfe24OwZH — Fran (@francaslita0) August 3, 2026

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Yo cuando termino de ver a River extrañando cuando jugábamos al fútbol. pic.twitter.com/V91ltwVbKc — DGMaruelli⭐️⭐️⭐️ (@DaavidGonzalezM) August 3, 2026

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NOTICIA EN DESARROLLO…