Después de muchos años, los hinchas de River protestaron en el hall del Monumental y pidieron por Ramón Díaz

Tras la derrota ante Rosario Central, el público estalló contra la dirigencia y pidió por el reemplazante de Eduardo Coudet.

River encadenó este domingo ante Rosario Central una nueva derrota en el Torneo Clausura 2026 y los hinchas se cansaron de la actualidad del equipo. En el hall del Estadio Monumental, hubo protestas masivas contra jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

“Que se vayan todos”, entonaron los seguidores del Millonario presentes en Núñez. En medio de los insultos y pedidos de explicaciones por la realidad del equipo, una gran parte de los hinchas cantó a favor de la contratación de Ramón Díaz, ídolo del club.

🗣️ "CANTEMOS TODOS PARA QUE VUELVA RAMÓN"



La gente pide el regreso de Ramón Díaz. pic.twitter.com/P83YQGQOCn — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 3, 2026

Reunidos en el hall del Monumental, como hace años no sucedía, los hinchas que perdieron la paciencia y le soltaron la mano a Coudet, insultaron a la dirigencia. Los desembolsos de dinero en los últimos mercados no atrajeron buenos resultados y ahora el público pide un cambio de rumbo.

Cabe recordar que Ramón Díaz se encuentra sin trabajo en la actualidad. Su última experiencia fue en Internacional de Porto Alegre, de donde se marchó a fines de 2025. Desde entonces, se encuentra en libertad de acción para tomar un nuevo desafío.

River igualó una racha negativa de 1911

Con el resultado ante Rosario Central, el Millonario acumula 5 derrotas consecutivas por torneos de AFA, una estadística que no ocurría desde hacía 115 años. La caída en la final del Apertura ante Belgrano, la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina y los tres cachetazos en el arranque del Clausura pintan de pies a cabeza la actualidad del equipo.

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