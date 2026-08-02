Billetera no gana partidos: River tiene una crisis monumental y Boca además de no triunfar debe entregar la localía

Los dos equipos más poderosos del fútbol argentino se encuentran transitando un arranque de semestre para el olvido.

Billetera no gana partidos, primer capítulo: el caso River

Desde el 2022, con Marcelo Gallardo, el Millonario viene en modo Wanda Nara, en modo China Suárez. Va al shopping, compra, compra, compra, millones, millones. Y no gana partidos. Y no gana campeonatos. Hace casi tres años que River no sale campeón. Momento crítico, eh. Puteado el presidente Stefano Di Carlo. Momento crítico para Eduardo Coudet y también para los jugadores.

La política de traer campeones del mundo a River no le está funcionando. En los últimos tiempos: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Ángel Correa. Y parece que viene Thiago Almada. Y 0 de 9 en campeonatos.

Superado por Rosario Central, hoy asistimos a la consagración de Campaz y a un Coudet que no encuentra las variantes, la fórmula, el sistema para que River empiece a ganar. Repito: lo de la billetera no alcanza.

Los mejores equipos de la historia del fútbol argentino se hicieron con laburo: el River de Gallardo de 2018, el Boca de Bianchi de 2000, el Vélez de Bianchi de 1994, el Independiente de Pastoriza de 1983, el Estudiantes de Sabella de 2009. Con laburo, con jugadores de experiencia, con pibes de las inferiores y algún que otro refuerzo. El fútbol de los millones no funciona.

Y, una cosa más: River llegó perdedor al Monumental. Cuando hizo un comunicado con que nadie iba a hablar, ya asumía que iba a perder. Ya como que no se daba en la cabeza la posibilidad de ganar, de reencontrarse con la victoria ante Rosario Central.

Ah, el Chacho, cinco derrotas consecutivas contando la final contra Belgrano. Crisis total en el Monumental.

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Billetera no gana partidos, segundo capítulo: el caso Boca

Es para preguntarse qué estaban haciendo el año pasado, el semestre pasado, Juan Román Riquelme, Alfredo Cascini y Marcelo Delgado, que no veían al pibe Flores. Invierten 6 millones y medio de dólares en Sebastián Villa, teniendo al mejor jugador del equipo hoy junto a Aranda en Boca.

Realmente, sin faltar el respeto a nadie, es para pensar si van a comer asados. ¿No veían a Flores? ¿No sabían que tenían en Flores a un pibe que entró en Chile, la rompió, y que ahora fue de lo mejor del equipo en Rosario frente a Newell’s?

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Ir y poner esa cantidad de dinero por un Villa que recién hoy tiró un centro de gol, pero que no es la gran figura que era en Independiente Rivadavia de Mendoza, es realmente increíble.

Y sí, Boca tampoco puede ganar partidos y campeonatos. Jugó dos fechas y sacó un punto de 6 posibles. Le falta gol y el equipo del Vasco Arruabarrena no puede ganar. Son tres partidos, sumando la Copa Sudamericana, donde no consigue la victoria.

Además, el papelón de la cancha. Además de marcar lo de Flores, Boca tiene que salir el miércoles de La Bombonera tras un receso de dos meses por el Mundial. El presidente de Boca le vive diciendo al socio que cuida la cancha, que está linda, que se viene una Bombonera mejor, pero tiene que entregar la localía.

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