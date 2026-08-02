La racha negativa de 115 años que River igualó con su derrota ante Rosario Central

El Millonario perdió como local ante el Canalla y no levanta cabeza en lo que va del segundo semestre.

Por la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026, River Plate no pudo ante Rosario Central, que triunfó por la mínima este domingo en el Estadio Monumental. En contra, Nicolás Otamendi fue el autor del único gol de la noche en Núñez.

Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet hilvanó una nueva derrota en el certamen de la Liga Profesional, donde aún no sumó. Pero su mala racha también se extiende en el resto del fútbol argentino, igualando una marca negativa de más de 100 años de vigencia.

Es que, ante Rosario Central, River encadenó 5 derrotas consecutivas por campeonatos de AFA, algo que no le ocurría desde 1911. El Millonario no levanta cabeza y profundiza una crisis que se mete en los libros de la institución.

La mala racha tiene vigencia desde la final del Torneo Apertura, donde River cayó por 3-2 ante Belgrano de Córdoba. Desde entonces, tras el parate por el Mundial 2026, fueron caídas ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central, estas por el Torneo Clausura, y ante Aldosivi, por Copa Argentina.

Coudet no hablará en conferencia de prensa

En la previa del cruce ante Rosario Central, desde River informaron que ni el entrenador ni sus dirigidos iban a expresarse ante los medios. Ante la derrota, los hinchas no podrán escuchar el análisis de los protagonistas tras un nuevo resultado negativo.

Así está la tabla del Torneo Clausura

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