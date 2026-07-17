La salida tuvo que ver con razones personales del DT y la dirigencia le manifestó su apoyo.

Una semana antes que inicie el Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Central Córdoba se quedó sin entrenador producto del imprevisto alejamiento de Lucas Pusineri aduciendo “motivos personales” que lo llevaron a dar el paso al costado.

El plantel se vio sorprendido por la decisión justo cuando se ultimaban los detalles de la preparación para el estreno visitando a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el próximo viernes 24 de julio, desde las 16.45 en el Estadio Víctor Legrotaglie.

En el plano deportivo, las cosas no habían ido bien para el DT en el equipo santiagueño, con el que finalizó el Torneo Apertura en la decimotercera posición de la Zona A, sin lograr la clasificación a los playoffs, con apenas 16 puntos que fueron producto de 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas. Sin embargo, habrían sido razones extradeportivas las que lo llevaron a tomar la decisión de presentar la renuncia.

Contrarreloj, la dirigencia de Central Córdoba debió salir a buscar un nuevo entrenador y todavía no hubo novedades respecto a posibles candidatos o negociaciones iniciadas. Entre los hinchas, el pedido con mayor cantidad de adeptos es el regreso de Omar De Felippe, que lo sacó campeón de Copa Argentina en 2025 y lo llevó a disputar la pasada Copa Libertadores.

Primer refuerzo para el Clausura

Días antes que se conociera la decisión de Lucas Pusineri de dejar el club, Central Córdoba había hecho oficial el arribo de su primer refuerzo. Se trata del defensor colombiano Felipe Aguilar, quien arribo en libertad de acción y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Publicidad

Data clave