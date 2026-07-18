Atento Boca: O’Higgins vendió a un titular en la previa del duelo por la Copa Sudamericana 2026

El Xeneize recibe al elenco chileno el jueves 23 en La Bombonera y la revancha será el próximo 30 en territorio trasandino.

La Copa del Mundo acapara toda la atención, pero al mismo tiempo regresa el fútbol a nivel clubes. En ese sentido, el próximo jueves 23 de julio Boca se enfrenta a O’Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un partido crucial para lograr la clasificación a la próxima instancia. Sin embargo, el equipo chileno vendió a un futbolista titular.

Además de jugarse el encuentro de ida, una semana más tarde se lleva a cabo el compromiso de revancha, pero en territorio trasandino. De esta manera, el jueves 30 de julio volverán a verse las caras en el Estadio El Teniente de Rancagua, con el objetivo de avanzar. En la próxima fase espera Recoleta, que será el rival en los octavos de final del ganador de esta llave.

Lo cierto es que Francisco González se va a Xolos de Tijuana. Con la clara misión de buscar un salto en su carrera a nivel económico, el delantero de 25 años se va del conjunto chileno y emigra a México para un nuevo desafío personal. Vale resaltar que fue titular durante toda la temporada actual, por lo que significará una dura baja para el equipo.

Francisco González, delantero de O’Higgins.

Esta información revelada por el reconocido periodista César Luis Merlo, tiene una aclaración. Por ese motivo, un dato importante a tener en cuenta es que se irá de O’Higgins después de la serie ante Boca, por lo que jugará ante el Xeneize y luego sí viajará a su nuevo club. Así las cosas, el ex futbolista de Newell’s, estará a disposición para los dos encuentros.

Por otro lado, cabe recordar que los chilenos cuentan con una ventaja a su favor. Esto se debe a que O’Higgins nunca dejó de competir oficialmente ya que disputó la Copa Chile durante el mes de julio, con un total de 5 partidos disputados. Con este panorama sobre la mesa, llega con mucho rodaje para enfrentar al conjunto de la ribera.

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Francisco González, delantero de O’Higgins.

En contraparte, Boca apenas jugó un encuentro oficial, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina y en el que ganó cómodamente por 2-0 para sellar el boleto a la siguiente instancia. Antes de eso, había disputado dos amistosos de pretemporada, siendo uno de ellos a puertas cerradas y otro sí con público en las tribunas.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.