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Primera Nacional

Escándalo en la Primera Nacional con el árbitro que anuló un gol de Estudiantes de Caseros aplicando el inexistente VAR

Pese a que no hay VAR, modificó su decisión y le anuló el tanto con el que el Pincha de Caseros se hubiese llevado la victoria.

Felipe Arrechea, el juez de línea que anuló un gol de Estudiantes de Caseros.
© LPF PlayFelipe Arrechea, el juez de línea que anuló un gol de Estudiantes de Caseros.

Comenzó la fecha 21 de la Primera Nacional, donde Almirante Brown recibió a Estudiantes de Caseros e igualaron sin goles. Fue un juego muy disputado, ya que ambos equipos se encontraban dentro del Reducido y con 30 unidades. Por lo tanto, el que obtuviera la victoria, escalaría muy alto en búsqueda del sueño de lograr el ascenso a la Liga Profesional.

Más allá de que el fútbol argentino comenzará a tener reglas similares a las del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, dentro de las categorías de ascenso, como es el caso de la ex B Nacional, no hay presencia de VAR. Por lo tanto, las polémicas aumentan partido a partido.

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Luego de una buena jugada colectiva, el Pincha de Caseros abría la cuenta a los 41 minutos del segundo tiempo tras el tanto de Ian Vera, pero el árbitro asistente Felipe Arrechea, luego de convalidar el gol, retrotrajo su decisión y le comunicó a Felipe Viola, el juez principal, que había offside y este último lo anuló. Sí, como hubiese sido analizado por las autoridades del VAR.

El gol de Vera, más allá de que el fuera de juego era notorio, le venía bien a los comandados por Alfredo Grelak, quienes podrían haber escalado hasta la cuarta posición que hoy le pertenece a Los Andes. Pero al anularlo, Estudiantes se fue de Isidro Casanova con muchísimo enojo, el cotejo repartió puntos y la polémica quedó en boca de todos.

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Felipe Arrechea anula el gol de Ian Vera

Terna arbitral de Almirante Brown vs. Estudiantes (BA)

  • Árbitro: Felipe Viola
  • Asistente 1: Juan Pablo Millenar
  • Asistente 2: Felipe Arrechea
  • Cuarto árbitro: Iván Castelú
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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