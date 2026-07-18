El mediocampista analizó el camino de La Roja en la Copa del Mundo y habló maravillas de Lionel Messi, a quien considera como el mejor.

El próximo domingo se detiene el mundo. La Selección Argentina y España se verán las caras por la final del Mundial. El duelo comenzará a las 16 horas y se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la antesala de este encuentro tan importante, Dani Olmo, uno de los futbolistas más representativos del combinado europeo hizo su análisis previo y dejó en claro que ante la Albiceleste será una guerra.

Claro está que Dani Olmo se refiere a una guerra futbolística entre dos selecciones que son intensas y que se juegan mucho: Argentina va por su cuarta Copa del Mundo, mientras que España quiere su segunda. Se espera un lleno total en el MetLife Stadium y miles de millones de personas siguiendo el encuentro en vivo en todo el mundo.

Dani Olmo palpitó la final contra Argentina

En diálogo con Mundo Deportivo, Dani Olmo afirmó: “Argentina será un rival agresivo, con experiencia. Ya sabe lo que es jugar una final y lo que es ganar. Tenemos un partido intenso, pero estamos preparados para ello. Al final es una final: 90 minutos, 120, lo que dure. Va a ser una guerra. Los dos vamos a ir a ganar, vamos a poner todo de nuestra parte. Que gane el mejor”.

La figura de Lionel Messi

Olmo no solamente juega en Barcelona actualmente, sino que se formó allí. Al ser consultado por Lionel Messi dijo: “Está haciendo un Mundial espectacular. No hay ninguna duda del jugador que ha sido ni del que es. Es un jugador a tener en cuenta y hemos jugado con él igual que con todo el resto”.

También le recordaron una foto de cuando él era chico, tenía el pelo largo y posó junto a la Pulga: “El encuentro fue en el campo del Castelldefels, sí. Mi padre entrenaba ahí. Qué vueltas da la vida para terminar encontrándonos en una final del Mundial“.

Lionel Messi junto a Dani Olmo.

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“Ya el simple hecho de llegar a una final del Mundial es algo increíble. Jugarla contra Messi puede darte más motivación o no, pero al final es lo mismo. Tienes que ganar a los mejores del mundo. Messi es uno de ellos y nos ha tocado enfrentarnos a él en la final. Así que vamos a ganar”, agregó Dani.

Ilusión de cara a la final, pero respeto hacia Argentina

“Un pasito. El último de todos. No va a ser fácil. Argentina es una gran selección, con un gran equipo y grandes jugadores, pero hemos llegado hasta aquí por méritos propios. Confiamos al máximo en nuestras posibilidades, en nuestro fútbol, en nuestra calidad, en lo que podemos hacer y sabemos que podemos hacerlo”, concluyó Dani Olmo.

Dani Olmo ante Francia. (Foto: Getty).

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