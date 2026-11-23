En el tiempo suplementario, el Lobo se impuso por 4-2 frente a la Lepra y se metió entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Continúan desarrollándose los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En ese contexto, este lunes, el estadio Juan Carmelo Zerillo albergó el partido que puso frente a frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys de Rosario, quienes buscaban el anteúltimo boleto rumbo a los cuartos de final.

Anteriormente, Vélez Sarsfield, Barracas Central, Independiente, Rosario Central, River Plate e Instituto de Córdoba habían conseguido sus clasificaciones luego de dejar en el camino a Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Gimnasia de Mendoza, Lanús y Huracán, respectivamente. También a la espera de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia.

Así las cosas, la historia comenzó de la mejor manera para los comandados estratégicamente por Ariel Pereyra. Es que, cuando transcurrían jugados 18 minutos del primer tiempo, Lucas Janson se despachó con un lujo de taco fenomenal para asistir a Nacho Fernández, que estampó el 1-0 con el que llegó el descanso.

Golazo de Nacho Fernández

¡TREMENDO TACO DE JANSON Y GOLAZO DE NACHO PARA GIMNASIA!



El delantero del Lobo metió una gran asistencia de taco para Nacho Fernández, que definió de manera impecable y puso el 1-0 ante Newell's.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zOaVDAvohE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

Sin embargo, a los 10 minutos de la etapa complementaria, la visita equilibró la contienda por intermedio de un tiro penal. Walter Mazzantti se hizo cargo de la pena máxima y estableció el 1-1 de los dirigidos por Frank Darío Kudelka, poniendo al rojo vivo la resolución de un cotejo vibrante para el futuro de ambos conjuntos.

Mazzantti empató de penal

¡DE PENAL, MAZZANTI PUSO EL 1-1 PARA NEWELL´S!



El delantero de la Lepra cruzó el remate y empató el encuentro ante Gimnasia.



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Un rato más tarde, Gimasia volvió a ponerse en ventaja. Se desarrollaban 28 minutos del propio período final cuando Ignacio Miramón efectuó una corrida impresionante por el sector derecho, sacando un remate muy potente que hizo absolutamente estéril el esfuerzo del arquero de Newell’s, transformándose en el 2-1 local.

Golazo de Miramón

¡GOLAZO DE MIRAMÓN PARA EL 2-1 DE GIMNASIA ANTE NEWELL´S!



El mediocampista del Lobo hizo una gran jugada individual y sacó un muy buen remate al primer palo de Reinatti.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4gEmBFLSQl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

¿Historia sentenciada? Para nada. Newell’s no se rindió y fue por más, yendo a buscar un nuevo empate que terminó consiguiendo. A los 35 minutos del segundo tiempo, la visita tuvo a disposición un nuevo tiro penal, el cual volvió a ser ejecutado con maestro y suficiencia por Mazzantti, que puso el 2-2 para estirar la incertidumbre.

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Nuevo gol de Mazzantti

GRAN EJECUCIÓN DE MAZZANTI PARA EL 2-2 DE NEWELL´S



De penal, el delantero de la Lepra empató el encuentro ante Gimnasia y consiguió su doblete personal.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/EUbvXF9Cyy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

En definitiva, la historia se trasladó al tiempo suplementario, donde, luego de la expulsión de Jerónimo Russo en Newell’s, Gimnasia impactó a los 99 minutos, tras un centro de Nacho Fernández y un desvío de Franco Escobar. Además, el panorama se complicó todavía más para la Lepra por la tarjeta roja de Martín Ortega.

Gol en contra de Escobar

¡TIRO LIBRE DE NACHO Y GOL EN CONTRA DE ESCOBAR PARA EL 3-2! 🔥



El mediocampista de Gimnasia ejecutó un gran tiro libre y el recién ingresado en Newell's terminó cabeceando contra su propio arco.#LPFxTNTSport pic.twitter.com/9YAGevP5aW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

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Finalmente, ya con Newell’s volcado al ataque en inferioridad numérica, Gimnasia liquidó el pleito para imponerse por 4-2 y empezar a pensar en los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará al ganador de la serie compuesta por Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. Matías Melluso fue quien sentenció el marcador.

El cuarto gol fue de Melluso

¡MELLUSO PUSO EL 4-2 DE GIMNASIA Y EXPLOTÓ EN LLANTO! 🥹



El jugador del Lobo convirtió para aumentar la ventaja ante Newell´s y no pudo contener la emoción durante el festejo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/i2wZ0eiIga — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

El cuadro del Torneo Clausura