Pablo Dóvalo anunció su retiro del arbitraje a los 50 años: “Los ciclos terminan”

Después de algunas semanas de turbulencias por protagonizar varias jugadas polémicas, Pablo Dóvalo confirmó que se va a retirar del arbitraje. El experimentado argumentó que su larga trayectoria llegó a un punto final y es por eso que la elite del fútbol argentino perderá un colegiado una vez que finalice la temporada 2026.

Cabe recordar que su último partido fue Vélez – Estudiantes de La Plata este fin de semana, donde tuvo algunas acciones que fueron discutidas. Pocos días más atrás, dirigió Boca – Lanús, en el que el Granate reclamó la expulsión de Leonel Flores por una patada a Sasha Marcich. Sin embargo, el juez decidió colgar el silbato a sus 50 años de edad.

Pablo Dóvalo, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, él mismo lo confirmó. “En diciembre me retiro, si. Tengo 50“, sentenció Dóvalo en primera instancia ante la pregunta del periodista. Pocos segundos más tarde, el árbitro agregó: “Todo culmina en algún momento, los ciclos terminan. Estoy transitando los últimos partidos de la mejor manera“.

Inmediatamente después, fue consultado sobre cómo lo vive su familia y las ausencias en reuniones importantes. “Estamos acostumbrados: sábados a la noche o domingos al mediodía. Ahora voy a aparecer más, je“, aseguró Pablo sobre el campo de juego del Estadio José Amalfitani, luego de tomarse algunas fotos con su equipo arbitral.

✅ CONFIRMÓ SU RETIRO



Pablo Dóvalo habló con @NachoMeroni sobre sus últimos partidos como árbitro en el fútbol argentino.



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El nacido en Buenos Aires el 12 de mayo de 1976, hace 50 años, está adherido a la Asociación Argentina de Árbitros. Un dato importante a tener en cuenta es que debutó en 2017 en Primera División, pero antes de eso hizo toda una carrera en el Ascenso y en Reserva. Además, un detalle desconocido sobre su vida privada es que también es diseñador gráfico.

Los números de Pablo Dóvalo en Primera División

Desde su aparición en 2017 hasta la fecha actual, Pablo Dóvalo dirigió un total de 172 partidos oficiales como árbitro principal en la Primera División del fútbol argentino. En ese lapso de tiempo mostró 723 tarjetas amarillas, realizó 53 expulsiones y también sancionó 60 penales. Además, ofició de VAR y cuarto árbitro en otras oportunidades.

Pablo Dóvalo, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)