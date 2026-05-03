Por qué no juega hoy Ángel Di María en Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura

En el marco del encuentro reprogramado de la fecha 9 del Grupo B del Torneo Apertura, en el Gigante de Arroyito Rosario Central recibe a Tigre con el objetivo de lograr una victoria que le permita cerrar la fase regular de la mejor manera y a su vez intentar meterse como segundo de la zona.

A pesar de la importancia de este partido, el entrenador del Canalla, Jorge Almirón, tomó una particular decisión al dar la lista de convocados, debido a que prescindió de importantes figuras de su plantel, tales como Ángel Di María, quien además es capitán del equipo.

El motivo de la ausencia del ‘Fideo’ es por descanso. Esto se debe a que en las últimas semanas arrastró una molestia física que lo marginó de las canchas y el DT prefirió resguardarlo para que está presente por Copa Libertadores en el duelo ante Libertad de Paraguay en condición de local.

Así las cosas, Di María volverá a las canchas el próximo martes 5 de mayo, cuando Rosario Central se enfrente al elenco paraguayo. En caso de obtener los tres puntos, estará con un pie y medio en los octavos de final del certamen continental, ya que llegará a las 10 unidades.

Por otro lado, además de Di María, dentro de las bajas que tendrá el Canalla para enfrentar a Tigre aparecen Jaminton Campaz y Agustín Sández, debido a que también serán resguardados para el duelo contra Libertad, mientras que Gaspar Duarte no fue convocado por lesión.

Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura: minuto a minuto y formaciones

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