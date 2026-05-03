Clima hostil en Racing: reemplazan el nombre de la calle Milito por el de Costas

Racing recibirá este domingo a partir de las 16 horas a Huracán por la fecha 9 de la Zona B del Torneo Apertura, la jornada que debió jugarse en marzo, pero que por una huelga se postergó. Los de Avellaneda se juegan el pase a los octavos de final y para eso necesitan superar al Globo, también podrían hacerlo en caso de empatar, siempre y cuando Tigre o Sarmiento no ganen.

El clima es hostil en Racing. Los resultados no acompañan, Gustavo Costas es bandera y está en el corazón del hincha, pero el presente del equipo invita a pensar que podría marcharse una vez que termine la participación de la Academia en el semestre.

La relación con Diego Milito no es la mejor y cuando los resultados no acompañan esa situación vuelve a aparecer. Cabe recordar que cuando el ex delantero asumió como presidente, su deseo era que Guillermo Barros Schelotto sea el entrenador, pero la conquista reciente de la Copa Sudamericana de la mano de Costas hizo que continúe en su cargo.

Los hinchas tomaron partido

Está claro que los hinchas de Racing perdieron la paciencia. Los resultados no fueron los esperados, algunas decisiones dirigenciales no gustaron y eso hizo que un grupo se convoque en las inmediaciones del Cilindro y decidan cambiar el nombre de la calle Diego A. Milito por el de Gustavo A. Costas.

Lógicamente esta decisión es algo simbólico ya que se realizó mediante calcomanías y seguramente la municipalidad de Avellaneda las saque y vuelva a verse el nombre del actual presidente. Lo que quedó en claro es que hay un clima hostil en Avellaneda y la dirigencia es la apuntada por los fanáticos.

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