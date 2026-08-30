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Torneo Clausura

Quién es el árbitro de Banfield – River por el Torneo Clausura 2026

El colegiado encargado de impartir justicia en el Lencho será Leandro Rey Hilfer. La delegación completa acá.

Rey Hilfer, el árbitro de Banfield - River
© GettyRey Hilfer, el árbitro de Banfield - River

En el marco de la continuidad de la fecha 7 del Torneo Clausura, River visita a Banfield en el Estadio Florencio Sola, con el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador tras la salida de Eduardo Coudet por la eliminación en la Copa Sudamericana. El partido está pautado para las 15:00 en la zona sur del Gran Buenos Aires y habrá parcialidad millonaria en el Lecho.

Pese a los diferentes contextos que atraviesan ambos equipos, la realidad señala una cuestión contundente: ambos necesitan sumar de a tres para dar vuelta la página rápidamente. Por eso, la propuesta para este domingo es más que interesante.

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El encargado de impartir justicia en este compromiso entre los de Pedro Troglio y los de Leonardo Ponzio será Leandro Rey Hilfer. A continuación, la delegación arbitral completa.

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Equipo arbitral completo para Banfield – River

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Nelson Sosa

Las posibles formaciones de Banfield y River por el Torneo Clausura

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

La previa del partido

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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