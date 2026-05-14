Jugadas similares: por qué Herrera expulsó a Maravilla Martínez y Rey Hilfer perdonó a Miramón en los cuartos de final del Apertura

La explicación arbitral de las decisiones más polémicas del miércoles en Arroyito y el Monumental. El delantero se fue expulsado y el volante solo vio la amarilla.

La jornada de miércoles en el fútbol argentino dio que hablar desde lo arbitral. El duelo entre Rosario Central y Racing quedó marcado por las decisiones de Darío Herrera, mientras que el River vs. Gimnasia contó con la polémica del codazo de Ignacio Miramón a Matías Viña, que para Leandro Rey Hilfer solo fue amarilla.

Finalizados los encuentros, la comparativa entre la jugada del mediocampista del Lobo con la tarjeta roja que recibió Adrián Martínez en Arroyito no tardó en aparecer. Se trata de dos jugadas similares (para muchos fue incluso más fuerte la que se vio el Monumental) con consecuencias diferentes.

El periodista Germán García Grova reveló las explicaciones arbitrales a la hora de diferenciar las dos situaciones, justificando por qué el hombre de la Academia se fue expulsado, mientras que el jugador del Lobo pudo seguir en cancha tras el codazo al lateral uruguayo.

Las explicaciones arbitrales

Por el lado de Maravilla, la roja se justifica con que “se observa un antebrazo en la cara con movimiento adicional“. Es por eso que Pablo Dóvalo llamó al mundialista Herrera para que analizara la jugada. Finalmente, el juez de campo terminó cambiando la decisión.

En la de Miramón, en tanto, “se observa un antebrazo en el cuello sin movimiento adicional“. Por ese motivo, Lucas Novelli no convocó a Rey Hilfer y se mantuvo la decisión inicial, que fue la de amonestar al volante del Lobo.

Días y horarios confirmados de las semifinales

La Asociación del Fútbol Argentino, por intermedio de la Liga Profesional de Fútbol, confirmó todos los detalles relacionados con la disputa de las semifinales del Torneo Apertura. Ya se oficializaron los días y los horarios de los dos cotejos correspondientes a dicha fase del certamen doméstico.

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En concreto, el partido entre River y Rosario Central, que se disputará en el Monumental, se jugará el sábado 16 de mayo a las 19:30. El otro partido de semifinales, entre Argentinos Juniors y Belgrano, se jugará en La Paternal el domingo a las 17 horas.

En síntesis