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Torneo Apertura

Quién es el árbitro del partido entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026

El Millonario recibirá al Lobo este miércoles desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental en el duelo correspondiente a los cuartos de final.

Leandro Rey Hilfer
© GettyLeandro Rey Hilfer

River y Gimnasia y Esgrima La Plata cerrarán este miércoles los duelos de cuartos de final del Torneo Apertura. El encuentro se disputará a partir de las 21.30 horas en el Estadio Monumental y el encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, que tendrá como asistentes a Gabriel Chade y Juan Mamani. En el VAR estará Lucas Novelli.

Los árbitros para River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
  • Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Iván Núñez
Leandro Rey Hilfer, el árbitro del partido entre River y Gimnasia. (Foto: Getty).

Leandro Rey Hilfer, el árbitro del partido entre River y Gimnasia. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa River vs. Gimnasia por los cuartos del Torneo Apertura?

El duelo entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura se podrá ver en simultáneo a través de TNT Sports y ESPN Premium. En TNT Sports la transmisión estará a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, mientras que en ESPN Premium lo harán Sebastián Vignolo y Diego Fernando Latorre.

Horario por país

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  • Argentina: 21:30 horas
  • Brasil: 21:30 horas
  • Chile: 20:30 horas
  • Colombia: 19:30 horas
  • Ecuador: 19:30 horas
  • Perú: 19:30 horas
  • México: 18:30 horas

Las probables formaciones de River y Gimnasia

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

GIMNASIA: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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