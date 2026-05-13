Quién es el árbitro del partido entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026

El Millonario recibirá al Lobo este miércoles desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental en el duelo correspondiente a los cuartos de final.

River y Gimnasia y Esgrima La Plata cerrarán este miércoles los duelos de cuartos de final del Torneo Apertura. El encuentro se disputará a partir de las 21.30 horas en el Estadio Monumental y el encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, que tendrá como asistentes a Gabriel Chade y Juan Mamani. En el VAR estará Lucas Novelli.

Los árbitros para River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

Leandro Rey Hilfer, el árbitro del partido entre River y Gimnasia. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa River vs. Gimnasia por los cuartos del Torneo Apertura?

El duelo entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura se podrá ver en simultáneo a través de TNT Sports y ESPN Premium. En TNT Sports la transmisión estará a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, mientras que en ESPN Premium lo harán Sebastián Vignolo y Diego Fernando Latorre.

Horario por país

Argentina: 21:30 horas

21:30 horas Brasil: 21:30 horas

21:30 horas Chile: 20:30 horas

20:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas Perú: 19:30 horas

19:30 horas México: 18:30 horas

Las probables formaciones de River y Gimnasia

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

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GIMNASIA: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.