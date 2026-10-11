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Torneo Clausura

Belgrano le dio otro duro golpe a Racing y también es líder en el Torneo Clausura 2026

En el Cilindro de Avellaneda y con goles de Zelarayán y Vázquez, el Pirata se impuso por 2-0 y hundió a la Academia en el fondo de la tabla.

Duelo intenso entre Racing y Belgrano.
© Prensa BelgranoDuelo intenso entre Racing y Belgrano.

Este domingo, en la continuidad de la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Racing Club y Belgrano de Córdoba se encontraron frente a frente en el Cilindro de Avellaneda y con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Lo hicieron en el marco de un duelo de realidades muy diferentes y fue victoria para la visita por 2-0.

Por un lado, la Academia llegó a este compromiso naufragando en el fondo de la tabla de posiciones de su zona y con la necesidad imperiosa de quedarse con los tres puntos de cara a su gente. Recientemente, Racing se quedó sin entrenador tras el despido de Juan Pablo Vojvoda, por lo que recurrió a Sebastián Romero como interino.

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Por el otro, el Pirata, vigente campeón de la máxima categoría del fútbol argentino, se posiciona en la zona alta de la tabla de su grupo y cuenta con serias aspiraciones en este Torneo Clausura. Además, llegó a este cotejo después de quedarse con la victoria en el partido más esperado por sus hinchas: el clásico frente a Talleres.

Así las cosas, Belgrano demostró por qué su momento es netamente superior al de Racing. Los dirigidos por Ricardo Zielinski abrieron la cuenta cuando se jugaban 41 minutos del primer tiempo, gracias a una muy buena resolución de Lucas Zelarayán. Luego, a los 50 minutos de la etapa complementaria, Franco Vázquez puso cifras definitivas.

Cambeses salvó a Racing

Gol de Zelarayán para el 1-0 visitante

Bronca en la cancha de Racing contra Milito

Gol anulado a Rigoni

El Mudo Vázquez liquidó la historia

Minuto a minuto

La tabla del Torneo Clausura

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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