Alineaciones de Barracas y Racing para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Ya están confirmadas las formaciones del Guapo y la Academia para la última jornada de la Zona B.

Barracas Central y Racing se enfrentan desde las 15:00 hs (República Argentina) en el Estadio Claudio Tapia por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El Guapo ya aseguró su clasificación a los Playoffs y tiene la posibilidad de superar a Belgrano en la tabla, mientras que la Academia ya no juega por nada. A continuación, las formaciones de ambos equipos para este encuentro.

Formaciones confirmadas de Barracas vs. Racing

Barracas: Espínola; Barrios, Capraro, Demartini, Insúa, Bogarín; Miloc, Tapia, Porra; Orsini y Taborda.

Racing: Cambeses; Cannavo, Pérez, Escudero, Rodríguez; Kranevitter, Zaracho, Tello, Lodico; Conechny y Torres.

La previa de Barracas Central vs. Racing