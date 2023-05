"Riquelme me trató mal": la desilusionante experiencia de Brian Sarmiento contra Boca

Ídolos los tenemos todos, sobre todo cuando se trata de fútbol. Verlo por televisión o en la cancha es una cosa, pero conocerlos en persona es otra. Sobre esto habló Brian Sarmiento en ESPN F90, donde contó una mala experiencia enfrentando al Boca de Juan Román Riquelme, el héroe de su infancia y adolescencia.

El ex Newell’s, Racing, entre otros clubes argentinos y europeos, relató en primera instancia cómo fue que rechazó la propuesta de comer un asado con Diego Armando Maradona. Para eso se remontó a un partido entre All Boys y Boca por la Copa Argentina 2012-13, cuando tuvo un particular cruce en cancha con el actual vicepresidente del Xeneize tras eliminar a los vigentes campeones del certamen federal.

“Cuando lo crucé en cancha no la pasé bien porque tuvimos una discusión. Sentí que me trató mal sin necesidad y se me cayó el ídolo. Cuando jugaba en Racing iba a la platea de Boca para verlo a él”, contó Sarmiento sobre aquel episodio que, de alguna manera, lo “traumó” a la hora de tener que conocer en persona a otras personalidades importantes del fútbol.

Por ese entredicho con Román fue que Brian decidió decirle que “no” a Maradona. “Ahí dije: ‘el Diego no, dejalo ahí. No quiero”, concluyó. Una curiosa historia que une a dos de los máximos referentes de la historia del fútbol argentino y la posibilidad de tener un encuentro cercano dentro o fuera de una cancha.