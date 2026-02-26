Es tendencia:
Boca Juniors

¿Sebastián Villa puede volver a Boca?

El regreso del colombiano en este mercado de pases no es descabellado y puertas adentro no lo descartan. El Xeneize sigue buscando un extremo...

Por Joaquín Alis

Boca está lejos de retirarse del mercado de pases. La posible salida de Lucas Blondel a Huracán le daría un nuevo cupo al equipo de la Ribera y el nombre de Sebastián Villa, todavía en Independiente Rivadavia, volvió a sonar en los pasillos de Brandsen 805.

En Planeta Bostero, streaming oficial de Planeta Boca, el periodista Luciano Cofano aseguró que la dirigencia de Juan Román Riquelme está abierta a negociar con el colombiano. “Si Villa levanta el teléfono y dice que quiere volver, puede empezar una novela importante en este mercado de pases“.

Hoy por hoy, una posible vuelta de Villa a Boca está lejos de ser un hecho, pero tampoco es imposible. “No lo descartamos“, le aseguraron desde el club a Bolavip en las últimas horas. Por ahora, el extremo sigue perteneciendo a Independiente Rivadavia pero se mostró dispuesto a volver al Xeneize.

Cabe recordar que Boca ya buscó extremos en el mercado de pases. Desde diciembre de 2025 hasta hoy, el club negoció sin éxito con Marino Hinestroza y Edwuin Cetré, en lo que fueron dos operaciones que no se concretaron por diferentes motivos.

Qué dijo Villa sobre la chance de volver a Boca

Días atrás, desde Mendoza, Sebastián Villa se refirió a la chance de armar las valijas y aseguró: “Yo soy un trabajador, mi trabajo es ser un futbolista profesional. A todos los clubes: Boca, River, todos los clubes. Ya no es decisión mía, son otras personas que se encargarán de eso”.

“Yo ahora estoy aquí, estoy enfocado en Independiente Rivadavia. Y después son cosas de mi representante. Yo me dedico a hacer mi trabajo, que es jugar al fútbol, y que sea lo que Dios quiera, en el lugar que Dios me quiera poner”, expresó en diálogo con ESPN.

Los números de Sebastián Villa en Boca

El delantero colombiano jugó 172 partidos con la camiseta del Xeneize, en los que anotó 29 goles y repartió 33 asistencias. Además, ganó siete títulos a nivel local.

DATOS CLAVE

  • La dirigencia de Juan Román Riquelme está abierta a negociar el regreso de Sebastián Villa.
  • Boca busca un nuevo cupo tras la posible salida de Lucas Blondel a Huracán.
  • Sebastián Villa registró 29 goles, 33 asistencias y 7 títulos en 172 partidos con Boca.
