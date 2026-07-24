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Fútbol argentino

Así quedó la tabla anual tras el triunfo de Racing en el arranque del Torneo Clausura 2026

La fecha 1 del campeonato va por la mitad de sus partidos y ya hubo movimientos en la tabla.

Racing venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata.
© @RacingClubRacing venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 1, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con la primera jornada disputa y levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de este viernes 24 de julio.

Durante el jueves, Argentinos Juniors venció 3-2 a Sarmiento y escaló a la segunda posición del listado, metiéndole presión a los demás equipos que se codean arriba. Además, Belgrano le ganó 2-1 a Rosario Central en el duelo de competidores directos. Por último, Defensa y Justicia empató 1-1 con Aldosivi, en la lucha por la permanencia.

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Ya en el viernes, Gimnasia de Mendoza se impuso 1-0 ante Central Córdoba en un enfrentamiento entre necesitados por sumar puntos. Luego, Racing venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en un partidazo en el Cilindro de Avellaneda. Al mismo tiempo, Vélez le ganó 1-0 a Instituto en el Estadio José Amalfitani.

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Vélez venció a Instituto por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

En el último turno del día, Huracán venció 1-0 a Banfield en el Tomás Adolfo Ducó y se posicionó favorablemente en la tabla anual, de cara a la recta final en la que buscará regresar a los certámenes internacionales. Por otro lado, Platense igualó 2-2 frente a Unión de Santa Fe en Vicente López y no se pudieron sacar ventajas.

Así quedó la tabla anual

  1. Independiente Rivadavia 34 – (Campeón de Liga y Copa Libertadores)
  2. Argentinos 32 – (Copa Libertadores)
  3. Estudiantes 31 – (Copa Libertadores)
  4. Vélez 31 – (Copa Sudamericana)
  5. Boca 30 – (Copa Sudamericana)
  6. River 29 – (Copa Sudamericana)
  7. Belgrano 29 – (Copa Sudamericana)
  8. Rosario Central 28 – (Copa Sudamericana)
  9. Talleres 26 – (Copa Sudamericana)
  10. Gimnasia 26
  11. Huracán 25
  12. Independiente 24
  13. Racing 24
  14. Lanús 24
  15. Unión 22
  16. San Lorenzo 22
  17. Gimnasia (Mza) 22
  18. Barracas 21
  19. Instituto 21
  20. Tigre 20
  21. Defensa y Justicia 20
  22. Sarmiento 19
  23. Banfield 18
  24. Platense 17
  25. Central Córdoba 16
  26. Newell’s 15
  27. Atlético Tucumán 14
  28. Riestra 11
  29. Aldosivi 9
  30. Estudiantes (RC) 5 – (Descenso)

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