Así quedó la tabla anual tras el triunfo de Racing en el arranque del Torneo Clausura 2026

La fecha 1 del campeonato va por la mitad de sus partidos y ya hubo movimientos en la tabla.

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 1, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con la primera jornada disputa y levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de este viernes 24 de julio.

Durante el jueves, Argentinos Juniors venció 3-2 a Sarmiento y escaló a la segunda posición del listado, metiéndole presión a los demás equipos que se codean arriba. Además, Belgrano le ganó 2-1 a Rosario Central en el duelo de competidores directos. Por último, Defensa y Justicia empató 1-1 con Aldosivi, en la lucha por la permanencia.

Ya en el viernes, Gimnasia de Mendoza se impuso 1-0 ante Central Córdoba en un enfrentamiento entre necesitados por sumar puntos. Luego, Racing venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en un partidazo en el Cilindro de Avellaneda. Al mismo tiempo, Vélez le ganó 1-0 a Instituto en el Estadio José Amalfitani.

Vélez venció a Instituto por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

En el último turno del día, Huracán venció 1-0 a Banfield en el Tomás Adolfo Ducó y se posicionó favorablemente en la tabla anual, de cara a la recta final en la que buscará regresar a los certámenes internacionales. Por otro lado, Platense igualó 2-2 frente a Unión de Santa Fe en Vicente López y no se pudieron sacar ventajas.

Así quedó la tabla anual

Independiente Rivadavia 34 – (Campeón de Liga y Copa Libertadores) Argentinos 32 – (Copa Libertadores) Estudiantes 31 – (Copa Libertadores) Vélez 31 – (Copa Sudamericana) Boca 30 – (Copa Sudamericana) River 29 – (Copa Sudamericana) Belgrano 29 – (Copa Sudamericana) Rosario Central 28 – (Copa Sudamericana) Talleres 26 – (Copa Sudamericana) Gimnasia 26 Huracán 25 Independiente 24 Racing 24 Lanús 24 Unión 22 San Lorenzo 22 Gimnasia (Mza) 22 Barracas 21 Instituto 21 Tigre 20 Defensa y Justicia 20 Sarmiento 19 Banfield 18 Platense 17 Central Córdoba 16 Newell’s 15 Atlético Tucumán 14 Riestra 11 Aldosivi 9 Estudiantes (RC) 5 – (Descenso)

Publicidad

Cómo continúa la Fecha 1