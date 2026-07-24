Así quedó la tabla anual tras el triunfo de Racing en el arranque del Torneo Clausura 2026

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 1, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con la primera jornada disputa y levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de este viernes 24 de julio.
Durante el jueves, Argentinos Juniors venció 3-2 a Sarmiento y escaló a la segunda posición del listado, metiéndole presión a los demás equipos que se codean arriba. Además, Belgrano le ganó 2-1 a Rosario Central en el duelo de competidores directos. Por último, Defensa y Justicia empató 1-1 con Aldosivi, en la lucha por la permanencia.
Ya en el viernes, Gimnasia de Mendoza se impuso 1-0 ante Central Córdoba en un enfrentamiento entre necesitados por sumar puntos. Luego, Racing venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en un partidazo en el Cilindro de Avellaneda. Al mismo tiempo, Vélez le ganó 1-0 a Instituto en el Estadio José Amalfitani.
Vélez venció a Instituto por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026.
En el último turno del día, Huracán venció 1-0 a Banfield en el Tomás Adolfo Ducó y se posicionó favorablemente en la tabla anual, de cara a la recta final en la que buscará regresar a los certámenes internacionales. Por otro lado, Platense igualó 2-2 frente a Unión de Santa Fe en Vicente López y no se pudieron sacar ventajas.
Así quedó la tabla anual
- Independiente Rivadavia 34 – (Campeón de Liga y Copa Libertadores)
- Argentinos 32 – (Copa Libertadores)
- Estudiantes 31 – (Copa Libertadores)
- Vélez 31 – (Copa Sudamericana)
- Boca 30 – (Copa Sudamericana)
- River 29 – (Copa Sudamericana)
- Belgrano 29 – (Copa Sudamericana)
- Rosario Central 28 – (Copa Sudamericana)
- Talleres 26 – (Copa Sudamericana)
- Gimnasia 26
- Huracán 25
- Independiente 24
- Racing 24
- Lanús 24
- Unión 22
- San Lorenzo 22
- Gimnasia (Mza) 22
- Barracas 21
- Instituto 21
- Tigre 20
- Defensa y Justicia 20
- Sarmiento 19
- Banfield 18
- Platense 17
- Central Córdoba 16
- Newell’s 15
- Atlético Tucumán 14
- Riestra 11
- Aldosivi 9
- Estudiantes (RC) 5 – (Descenso)