Este sábado por la noche, Lanús recibe a San Lorenzo por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Fortaleza, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El encuentro es transmitido por la pantalla de ESPN Premium y además el minuto a minuto en BOLAVIP.
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Lanús 0-0 San Lorenzo EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
En La Fortaleza, el Granate recibe al Ciclón en un duelo importante por la primera fecha del campeonato.
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