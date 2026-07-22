El mediocampista está fuera de la consideración del cuerpo técnico y podría regresar al Ciclón en este mercado de pases.

Mientras Boca Juniors afronta sus primeros partidos oficiales en el segundo semestre, la dirigencia trabaja en el mercado de pases para potenciar al equipo de Rodolfo Arruabarrena. Hay algunas caras nuevas y la limpieza también es prioridad en Brandsen 805.

Dentro del plantel hay un puñado de futbolistas con contrato vigente, que se encuentran colgados, fuera de la consideración del DT. Juan Ramírez es uno de ellos, aunque esta situación no se dio con la llegada de Arruabarrena, sino que la arrastra desde hace años.

El volante lleva más de dos años sin sumar minutos con la camiseta azul y oro. En el medio, estuvo a préstamo en Lanús hasta diciembre de 2025 y, desde entonces, tampoco tuvo oportunidades en Boca. Su contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2026, pero puede estar cerca de una salida definitiva.

Según la información de Radio Continental, Pipo Gorosito tiene intenciones de contar con el mediocampista para su nuevo ciclo al frente de San Lorenzo. El club de Boedo tendría planeado iniciar conversaciones con el Xeneize para poder alcanzar un acuerdo por su fichaje.

Juan Ramírez con la camiseta de Boca. (Foto: Getty)

Teniendo en cuenta que quedan poco más de 5 meses en el vínculo, que no está en la consideración y que ocupa uno de los salarios más importantes del plantel, si el futbolista decide marcharse, no será complicado encontrar el acuerdo entre todas las partes.

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Los números de Juan Ramírez en Boca

En julio de 2021, Ramírez llegó a Boca procedente de San Lorenzo a cambio de más de 2,5 millones de euros. No hizo pie en su estadía, que constó de 95 encuentros con solo 2 goles y 4 asistencias.

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