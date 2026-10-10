San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

San Lorenzo y Deportivo Riestra se cruzan el domingo 11 de octubre con la tabla casi empatada entre los dos.

Ninguno de los dos pasa un buen momento y los puntos pesan para escaparle a la parte baja del Clausura. Están a apenas una posición de diferencia y el que gane puede meterse en la mitad de la tabla.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

San Lorenzo llega golpeado después de perder 0-3 como visitante ante Defensa y Justicia, una caída que se suma a la derrota frente a Boca en el partido anterior. El empate ante Independiente fue lo único rescatable en las últimas tres fechas, y el equipo necesita un triunfo para cortar la racha negativa y alejarse de la zona incómoda de la tabla.

Deportivo Riestra viene de un empate 1-1 de local ante Central Córdoba, resultado que repite la tónica de las últimas semanas: un 0-0 ante Gimnasia de Mendoza y antes una derrota clara por 0-3 frente a Lanús. Con 11 puntos en 11 partidos, el equipo necesita sumar de visitante para no quedar enganchado con los puestos de abajo.

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El historial entre San Lorenzo y Deportivo Riestra

El historial reciente entre ambos está parejo: en los últimos cinco encuentros hubo varios empates y ninguno logró sacar ventaja clara. La diferencia de gol también está empatada, con tres tantos convertidos por cada lado, algo que confirma que suelen ser partidos cerrados y sin demasiadas definiciones por goleada.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/07/2026 San Lorenzo vs. Deportivo Riestra 1-1 Copa Argentina 25/03/2026 Deportivo Riestra vs. San Lorenzo 1-1 Liga Profesional Argentina 31/10/2025 San Lorenzo vs. Deportivo Riestra 1-0 Liga Profesional Argentina 20/04/2025 Deportivo Riestra vs. San Lorenzo 0-0 Liga Profesional Argentina 12/05/2024 Deportivo Riestra vs. San Lorenzo 1-0 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs

Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis