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Torneo Clausura

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

San Lorenzo de Almagro vs. Riestra, Torneo Clausura
San Lorenzo de Almagro vs. Riestra, Torneo Clausura

San Lorenzo y Deportivo Riestra se cruzan el domingo 11 de octubre con la tabla casi empatada entre los dos.

Ninguno de los dos pasa un buen momento y los puntos pesan para escaparle a la parte baja del Clausura. Están a apenas una posición de diferencia y el que gane puede meterse en la mitad de la tabla.

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Horario del partido

  • Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

San Lorenzo llega golpeado después de perder 0-3 como visitante ante Defensa y Justicia, una caída que se suma a la derrota frente a Boca en el partido anterior. El empate ante Independiente fue lo único rescatable en las últimas tres fechas, y el equipo necesita un triunfo para cortar la racha negativa y alejarse de la zona incómoda de la tabla.

Deportivo Riestra viene de un empate 1-1 de local ante Central Córdoba, resultado que repite la tónica de las últimas semanas: un 0-0 ante Gimnasia de Mendoza y antes una derrota clara por 0-3 frente a Lanús. Con 11 puntos en 11 partidos, el equipo necesita sumar de visitante para no quedar enganchado con los puestos de abajo.

El historial entre San Lorenzo y Deportivo Riestra

El historial reciente entre ambos está parejo: en los últimos cinco encuentros hubo varios empates y ninguno logró sacar ventaja clara. La diferencia de gol también está empatada, con tres tantos convertidos por cada lado, algo que confirma que suelen ser partidos cerrados y sin demasiadas definiciones por goleada.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/07/2026San Lorenzo vs. Deportivo Riestra1-1Copa Argentina
25/03/2026Deportivo Riestra vs. San Lorenzo1-1Liga Profesional Argentina
31/10/2025San Lorenzo vs. Deportivo Riestra1-0Liga Profesional Argentina
20/04/2025Deportivo Riestra vs. San Lorenzo0-0Liga Profesional Argentina
12/05/2024Deportivo Riestra vs. San Lorenzo1-0Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
  • Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
  • River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
  • Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
  • Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • San Lorenzo suma 11 puntos en el torneo.
  • Deportivo Riestra suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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