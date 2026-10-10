San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

San Lorenzo y Deportivo Riestra se cruzan el domingo 11 de octubre con la tabla casi empatada entre los dos.
Ninguno de los dos pasa un buen momento y los puntos pesan para escaparle a la parte baja del Clausura. Están a apenas una posición de diferencia y el que gane puede meterse en la mitad de la tabla.
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
San Lorenzo llega golpeado después de perder 0-3 como visitante ante Defensa y Justicia, una caída que se suma a la derrota frente a Boca en el partido anterior. El empate ante Independiente fue lo único rescatable en las últimas tres fechas, y el equipo necesita un triunfo para cortar la racha negativa y alejarse de la zona incómoda de la tabla.
Deportivo Riestra viene de un empate 1-1 de local ante Central Córdoba, resultado que repite la tónica de las últimas semanas: un 0-0 ante Gimnasia de Mendoza y antes una derrota clara por 0-3 frente a Lanús. Con 11 puntos en 11 partidos, el equipo necesita sumar de visitante para no quedar enganchado con los puestos de abajo.
El historial entre San Lorenzo y Deportivo Riestra
El historial reciente entre ambos está parejo: en los últimos cinco encuentros hubo varios empates y ninguno logró sacar ventaja clara. La diferencia de gol también está empatada, con tres tantos convertidos por cada lado, algo que confirma que suelen ser partidos cerrados y sin demasiadas definiciones por goleada.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/07/2026
|San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
|1-1
|Copa Argentina
|25/03/2026
|Deportivo Riestra vs. San Lorenzo
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|31/10/2025
|San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|20/04/2025
|Deportivo Riestra vs. San Lorenzo
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|12/05/2024
|Deportivo Riestra vs. San Lorenzo
|1-0
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
- Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- San Lorenzo suma 11 puntos en el torneo.
- Deportivo Riestra suma 11 puntos en el torneo.