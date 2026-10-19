Sarmiento vs. Barracas Central: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Sarmiento recibe a Barracas Central este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Eva Peron. Sarmiento llega entonado tras rescatar un punto frente a River y quiere aprovechar la localía para meterse más arriba en la tabla. Barracas Central, en cambio, viene de dos triunfos consecutivos y llega con la confianza de quien no perdía hace rato.
Apenas dos puntos separan a ambos en la tabla, así que un triunfo puede acercar a cualquiera de los dos a los puestos de arriba. No es un partido definitorio, pero sí uno que puede marcar el envión para lo que viene del Clausura.
La actualidad de ambos equipos
Sarmiento está sexto con 20 puntos en 12 partidos y viene de un empate 1-1 como local frente a River Plate que dejó sensaciones mixtas. Antes de eso había goleado 3-1 en su visita a Aldosivi, aunque también carga con la derrota 1-3 ante Racing que cortó una racha positiva. El equipo necesita volver a ganar en casa para no perderle pisada a los de arriba.
Barracas Central, noveno con 18 unidades, llega de la mano de dos victorias al hilo: goleó 2-0 a Huracán de local y antes se impuso 3-2 como visitante frente a Atlético Tucumán. Esa racha le permitió dejar atrás la derrota ante Independiente Rivadavia y recuperar terreno en la tabla, algo que necesita confirmar lejos de su cancha.
El historial entre Sarmiento y Barracas Central
El historial reciente favorece claramente a Sarmiento, que ganó dos de los cuatro cruces y nunca perdió ante Barracas Central, que todavía no pudo quedarse con ninguno. Los otros dos antecedentes terminaron en empate, y en la cuenta de goles también manda Sarmiento con 5 contra 3.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/04/2026
|Barracas Central vs. Sarmiento
|1-2
|Primera LPF 2026
|20/09/2025
|Barracas Central vs. Sarmiento
|0-1
|Primera LPF 2025, Clausura
|09/03/2025
|Sarmiento vs. Barracas Central
|1-1
|Primera LPF 2025, Apertura
|19/05/2024
|Barracas Central vs. Sarmiento
|1-1
|Liga Profesional 2024
Horario del partido
- Argentina: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Sarmiento y Barracas Central se enfrentan este lunes 19 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Sarmiento suma 20 puntos en el torneo.
- Barracas Central suma 18 puntos en el torneo.