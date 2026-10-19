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Torneo Clausura

Sarmiento vs. Barracas Central: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Sarmiento y Barracas Central se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Estadio Eva Peron, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Junin vs. Barracas, Torneo Clausura
Junin vs. Barracas, Torneo Clausura

Sarmiento recibe a Barracas Central este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Eva Peron. Sarmiento llega entonado tras rescatar un punto frente a River y quiere aprovechar la localía para meterse más arriba en la tabla. Barracas Central, en cambio, viene de dos triunfos consecutivos y llega con la confianza de quien no perdía hace rato.

Apenas dos puntos separan a ambos en la tabla, así que un triunfo puede acercar a cualquiera de los dos a los puestos de arriba. No es un partido definitorio, pero sí uno que puede marcar el envión para lo que viene del Clausura.

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La actualidad de ambos equipos

Sarmiento está sexto con 20 puntos en 12 partidos y viene de un empate 1-1 como local frente a River Plate que dejó sensaciones mixtas. Antes de eso había goleado 3-1 en su visita a Aldosivi, aunque también carga con la derrota 1-3 ante Racing que cortó una racha positiva. El equipo necesita volver a ganar en casa para no perderle pisada a los de arriba.

Barracas Central, noveno con 18 unidades, llega de la mano de dos victorias al hilo: goleó 2-0 a Huracán de local y antes se impuso 3-2 como visitante frente a Atlético Tucumán. Esa racha le permitió dejar atrás la derrota ante Independiente Rivadavia y recuperar terreno en la tabla, algo que necesita confirmar lejos de su cancha.

El historial entre Sarmiento y Barracas Central

El historial reciente favorece claramente a Sarmiento, que ganó dos de los cuatro cruces y nunca perdió ante Barracas Central, que todavía no pudo quedarse con ninguno. Los otros dos antecedentes terminaron en empate, y en la cuenta de goles también manda Sarmiento con 5 contra 3.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/04/2026Barracas Central vs. Sarmiento1-2Primera LPF 2026
20/09/2025Barracas Central vs. Sarmiento0-1Primera LPF 2025, Clausura
09/03/2025Sarmiento vs. Barracas Central1-1Primera LPF 2025, Apertura
19/05/2024Barracas Central vs. Sarmiento1-1Liga Profesional 2024

Horario del partido

  • Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Sarmiento y Barracas Central se enfrentan este lunes 19 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Sarmiento suma 20 puntos en el torneo.
  • Barracas Central suma 18 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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