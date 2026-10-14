River no pudo ganar en Junín, quedó con la soga al cuello y mañana vuelve a operar el cirujano Ramón Díaz

El Millonario quedó contra las cuerdas en el Clausura y también en la tabla anual. Por eso, vuelven a acechar los cirujanos Díaz.

River no pudo ganarle a Sarmiento en Junín, está afuera de los octavos de final del Clausura y prácticamente afuera de la tabla anual, fundamentalmente pensando en la Copa Libertadores. Ahora, se juega una final en Córdoba, contra Belgrano.

Ahora, prepárense: mañana vuelve a ser el día de los cirujanos Díaz. Mañana vuelven a operar con todo, con todo. Que el último baile, que el amor por River, que el café con D’Onofrio, que rechazamos a Corinthians, que estamos esperando.

Mañana, los cirujanos Díaz, con Ramón a la cabeza y con sus operadores de redes, vuelven a full, vuelven con todo. Y es algo completamente lícito, por supuesto.

A ver, Ramón Díaz es un gran entrenador, pero sabe hacer el juego. Sabe mandar mensajes para la prensa y ahora su nombre ya está instalado para el banco de River. Y está instalado como técnico en el 2027. Salvo un título de Ponzio o una victoria en la Bombonera, no creo que siga.

🗣️ "PREPÁRENSE MAÑANA PARA LA OPERACIÓN RAMÓN DÍAZ".



Toti Pasman post empate de River ante Sarmiento de Junín. pic.twitter.com/oaQ8Ur7B0v — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 15, 2026

Hoy, la verdad que River mereció perder en el primer tiempo, pero mereció ganar en el segundo. Tiene al jugador con más huevos del fútbol argentino, que es Gonzalo Montiel. Sus huevos no pasan por pegar patadas, sino por ir a buscar todas las pelotas. Un fenómeno.

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Ahora, no deja de ser preocupante que River, con un plantel que vale más de 100 palos, no le pueda ganar a Sarmiento de Junín, que es un buen equipo, pero, con la torta que pusiste, le tenés que ganar.

Repito: es un momento complejo para Ponzio porque los cirujanos Díaz están a full. Yo pensé que eran solamente técnicos, pero son también cirujanos. Y eso que Leo está haciendo una buena campaña.

Pero bueno, las necesidades políticas van cambiando. Vos no querés un técnico, pero si te putea la gente, te copa el hall, por ahí empezás a mirarlo con cariño.

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Todo va a depender también de lo que pase en el Superclásico y de lo que pase con el rival de toda la vida. No es lo mismo Boca ganando cuatro títulos que Boca ganando nada. No es lo mismo perder contra Boca que ganarle.