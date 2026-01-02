Taty Castellanos rechazó jugar en Flamengo y dejará Lazio para jugar en la Premier League

Valentín Castellanos se convirtió en el principal objetivo de Flamengo en el mercado de pases. El campeón de América fue a fondo por el delantero argentino que milita en Lazio, pero no encontraron el mismo entusiasmo de parte del jugador. Por ese motivo, las posibilidades de verlo en Brasil se desvanecieron.

Segun lo informado por Fabrizio Romano y Matteo Moretto, al atacante nunca lo sedujo la posibilidad de dejar Europa para jugar en Sudamérica. De hecho, los directivos del Mengao piensan que Castellanos no tuvo ganas de convertirse en refuerzo del club.

De esta manera, Flamengo descartó la posibilidad de contar con Taty para la temporada 2026 y comenzó a explorar otras alternativas. En los últimos días, medios brasileños indicaron que el gigante de Río prepara una oferta por Kaio Jorge, de Cruzeiro.

En lo que va de la temporada, Castellanos suma solo 13 apariciones con la camiseta de Lazio, ya que se perdió 6 compromisos por una lesión muscular. Su saldo es de 2 goles y 3 asistencias en un total de 752 minutos en cancha.

West Ham compra a Castellanos

Mientras se esfumaban sus chances de arribar a Brasil, Valentín Castellanos comenzó a ser vinculado con la Premier League. West Ham, uno de los equipos que pelea por no descender en el fútbol inglés, hizo una oferta por el delantero y terminó llegando a un acuerdo con Lazio.

Romano indicó que el club italiano aceptó la propuesta de 29 millones de euros por el futbolista de 27 años, oriundo de Mendoza. De esta manera, se marcha de la Serie A tras dos años y medio y comenzará el 2026 defendiendo la camiseta de los Hammers.

Castellanos y el sueño del Mundial 2026

Más allá de no haber sido convocado en 2025, Valentín Castellanos sabe que está en la órbita de Lionel Scaloni. El jugador fue convocado en 2024 y hasta tuvo minutos en la derrota ante Paraguay por las Eliminatorias. Por ese motivo, hará lo posible para meterse en la lista para el Mundial 2026, consciente de que no será fácil. Quedarse en Europa era vital para ese objetivo.

