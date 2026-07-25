Topo Gigio incluido: el gol de Gonzalo Morales ante River para el 1 a 0 de Barracas Central en el Monumental

El delantero surgido en Boca festejó su gol con la clásica celebración de Riquelme, que meses atrás emuló Paredes en el Monumental.

En 21 minutos de partido, River y Barracas Central protagonizaban un encuentro parejo, con llegadas y situaciones de peligro de ambos equipos, pero no podían neutralizar las respectivas defensas. Esto, hasta que Gonzalo Morales abrió la cuenta para la visita.

En el marco de la primera fecha del Clausura, River comenzó perdiendo el partido frente al Guapo con un gol de un ex Boca. Es que el Toro Morales, surgido en las inferiores xeneizes, convirtió el tanto que llegó luego de dos errores individuales del Millonario y una gran virtud de Barracas.

¡BARRACAS DA LA SORPRESA Y SE ADELANTE EN EL MARCADOR!



Morales aprovechó el rebote y pone el primer del partidoViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3wEIXwZvB3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026

Otamendi dejó corto un despeje con la cabeza, que Rodrigo Insúa capitalizó con un gran desborde dentro del área y una gambeta con un pequeño sobrerito. Luego, envió un centro punzante, que Santiago Beltrán rechazó hacia el medio con las manos. Allí, Morales tomó la pelota y ejecutó el remate que terminó en gol.

¡GOL Y TOPO GIGIO DEL TORITO MORALES (EX BOCA) PARA EL 1-0 DE BARRACAS CENTRAL A RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/65hdqtiEnN — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026

En la celebración, como inmortalizó Juan Román Riquelme, el delantero de Barracas realizó un Topo Gigio para celebrar su tanto ante River. Además, lo hizo en el mismo córner donde Leandro Paredes también festejó de igual manera en el último Superclásico disputado.

Publicidad

Las formaciones de River y Barracas Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Ariel Broggi (Eduardo Coudet suspendido).

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude. DT: Damián Ayude.

Minuto a minuto de River – Barracas Central