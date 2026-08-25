Gustavo Costas vuelve a Cerro Porteño y reemplaza a Ariel Holan

Será su primer equipo luego de su salida de Racing. Firmará cuando se termine de desvincular el ex DT del Rojo.

Tras haber despedido a Ariel Holan, Cerro Porteño tiene todo listo para volver a tener a Gustavo Costas como entrenador. El entrenador argentino, libre desde su salida de Racing, llegó a un acuerdo verbal para tomar las riendas del equipo paraguayo.

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, ya está todo arreglado de palabra, pero el regreso no será oficial hasta que no se termine de resolver la salida de Holan, quien aún no se terminó de desligar del conjunto azulgrana.

Costas ya tuvo un ciclo en Cerro Porteño, entre 2005 y 2007. Fueron 117 partidos al frente del Ciclón, con un saldo de 67 victorias, 26 empates y 24 derrotas, lo que representa una efectividad del 64.7%. Allí, ganó el Torneo Clausura y el Campeonato Anual de Paraguay.

Su regreso se dará luego de la salida de Holan, que en cuestión de días quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras y perdió el clásico 2 a 1 ante Olimpia en condición de visitante.

Los números de Gustavo Costas como entrenador de Racing

Durante sus dos años y medio como entrenador de Racing, Costas dirigió un total de 134 partidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas. Además, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Síntesis

Gustavo Costas acordó asumir como entrenador de Cerro Porteño tras la salida de Holan.

acordó asumir como entrenador de Cerro Porteño tras la salida de Holan. Cerro Porteño despidió a Ariel Holan tras perder contra Palmeiras y Olimpia.

Costas logró 64.7% de efectividad en Cerro Porteño y ganó dos títulos en Racing.