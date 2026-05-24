El dardo de Costas a Diego Milito en sus últimas palabras como DT de Racing: “No era lo que habíamos hablado”

Este sábado, Gustavo Costas dejó de ser el director técnico de Racing y sorprendió a todo el fútbol argentino. Luego de concretarse la eliminación en la Copa Sudamericana 2026, incluso con una fecha de antelación, Diego Milito decidió prescindir del entrenador y así ponerle punto final al ciclo de dos años y medio de duración, con más éxitos que decepciones futbolísticas.
Después de lo que fue el hecho en sí, este domingo se despidió del plantel profesional en el último entrenamiento a su cargo. Inmediatamente después, el presidente realizó una conferencia de prensa para explicar la salida del DT. Como no podía ser de otra manera, él también habló ante el micrófono y expresó su opinión al respecto, en el que fue muy duro con el mandatario.
Gustavo Costas, ex entrenador de Racing. (Getty Images)
Lo cierto es que, frente a los medios que presenciaron la secuencia, Gustavo rompió el silencio. “Me sorprendió porque no era lo que habíamos hablado“, sentenció Costas en un claro dardo contra Milito y la decisión de echarlo aún con vínculo vigente por delante. “No hubiésemos hecho un contrato de tres años…“, deslizó el experimentado entrenador con tres estadías en la Academia.
Pocos segundos más tarde, se refirió a su cuerpo técnico y al grupo de futbolistas que dirigió en esta etapa. “Este grupo dejó todo por Racing y lo llevó arriba“, reconoció el director técnico al enaltecer su tercer ciclo en Avellaneda. Sin embargo, lejos de cerrar la puerta definitivamente, manifestó: “No creo que esto sea una despedida, capaz que pronto volveremos“.
Luego de lanzar varios mensajes encriptados, Gustavo expresó: “Quiero agradecer a la gente por haber venido a esta despedida dolorosa“. En consiguiente, Costas también sostuvo: “Hemos dejado todo por esta institución. Ayer me comunicaron que no iba a seguir y me sorprendió, pero ellos tomaron la decisión y lo que priorizo siempre es el escudo, es Racing“.
Por último pero no menos importante, se refirió a los futbolistas una vez más. “Quiero agradecer a los jugadores, que siempre estuvieron con nosotros y nos bancaron“, aseguró el entrenador que conquistó la Copa Sudamericana en 2024. Además, el DT también confesó: “Hoy nos vinieron a despedir todos con lagrimas, es algo que lo hace entender que uno ha hecho las cosas bien”.
El posteo de Racing para despedir a Gustavo Costas
Gracias Gustavo por estos dos años y medio 🩵🤍 pic.twitter.com/OGaAnh4ACc— Racing Club (@RacingClub) May 24, 2026