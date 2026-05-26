El descargo de Gustavo Costas tras ser despedido de Racing: “Los tiempos malos pasan”

Luego de haber sido despedido y de haber apuntado contra Diego Milito en su primera declaración, Gustavo Costas cerró su ciclo en Racing en las redes sociales. El entrenador hizo un posteo sin mencionar a la directiva y haciendo foco en los hinchas y el personal del club.

“Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento. Los tiempos malos pasan, pero el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol“, comenzó escribiendo el DT en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, soltó: “También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos, jugadores y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre.

“La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón”, cerró.

Qué dijo Milito

“Es un día obviamente muy triste, un día que nunca pensamos que podía llegar, pero así es el fútbol. Realmente estamos como todos los hinchas, tristes por esta situación. Ayer tuvimos una charla con Gustavo y con Saja, muy sincera y profunda analizando todo este semestre, analizando los últimos partidos y realmente en esta charla, que duró casi una hora, entendíamos que era un momento, porque somos del fútbol, que marcaba que con todo lo que venía sucediendo lamentablemente era un final de ciclo”, inició.

“Nos juntamos al mediodía, hablamos una hora y quedamos en hablar esta mañana con el plantel. Había que descomprimir esta olla a presión y que los chicos sientan esa liberación. Esta mañana nos íbamos a encontrar para decirle a los jugadores porque priorizamos el bien de Racing. En la tarde salió por todos lados que lo habíamos echado y me sorprendió. Lo hablé con él a la mañana, salió así y no fue de la mejor manera. Estamos dolidos con la situación y hay que mirar para delante”, siguió.

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Los números de Gustavo Costas como entrenador de Racing

Durante sus dos años y medio como entrenador de Racing, Costas dirigió un total de 134 partidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas. Además, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.