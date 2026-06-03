Me gusta Costas para Boca: tiene esa locura que se necesita para reemplazar a Úbeda en este momento

Después de que Milito lo haya echado como a un perro de Racing, Gustavo debe dejar de lado su amor por la Academia si es que Riquelme lo quiere.

Me gusta Gustavo Costas para Boca. Tiene esa locura que se necesita para una locura como es agarrar Boca hoy. Es pasional y Boca es pasional. Y yo creo que, por la gran personalidad que tiene, podría convivir con Juan Román Riquelme. Podría decirle: “Román, dale, traeme a este jugador. Y, bueno, te acepto este que a vos te gusta”.

Creo que es un buen candidato. No es el candidato perfecto, obviamente, porque la perfección no existe ni en el fútbol ni en la vida. Está muy identificado con Racing, es muy hincha de Racing. Hay mucha pica entre Boca y Racing. Pero, para mí, si el tipo tiene un gesto de amor, de laburo, para separar su amor por Racing de su profesión, podría darse.

Porque, la verdad, Diego Milito lo echó como a un perro. Le dio una patada en el culo y lo dejó sin laburo. Entonces él tiene derecho a tener una revancha e ir a Boca. Si se da, a mí, la verdad, de los nombres que están en danza, me gusta Costas.

¿Nico Diez a Racing?

Paralelamente, está la chance de que Nico Diez sea, precisamente, el reemplazante de Costas en Racing. A ver, la esclavitud no existe más. Aunque haya un contrato firmado, estamos todos de acuerdo con que Nico Diez le dio todo lo que pudo a Argentinos. Solo le faltó ser campeón.

Entonces, si Racing lo quiere y parece que Milito lo quiere, él tiene el derecho a buscar un crecimiento. Además, jugó en Racing. Por eso, creo que el DT del Bicho debería tener las puertas abiertas para dar el salto en su carrera, pudiendo dirigir a la Academia.

Rosario Central echó a Almirón

Por último, hay que hablar de la salida de Jorge Almirón de Rosario Central. Es una locura porque previamente habían echado a Ariel Holan que, con el diario del lunes, es un error. Ahora está bárbaro en Cerro Porteño, habiéndole ganado el grupo a Palmeiras en la Copa Libertadores.

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Y Almirón, crack en los mano a mano del propio certamen continental, crack en los mata-mata. Tuvo una final con Lanús, tuvo una final con Boca, pese a que fue muy defensivo.

Ahora se habla de Juan Pablo Vojvoda, de Javier Mascherano, de Vitamina Sánchez. Lo cierto es que Central, con un tipo serio como Gonzalo Belloso en la directiva, entró en la silla eléctrica, despachando a técnicos ganadores.