Sebastián Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador: “Corresponde retirarnos”

El estratega argentino solo sufrió tres derrotas en su ciclo y dos fueron en la Copa del Mundo. Su contrato terminó y no será renovado.

Con la categórica derrota ante México, se terminó el ciclo de Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador. El estratega argentino no continuará al frente de la Tri, luego de haber quedado eliminado del Mundial 2026 en manos del equipo anfitrión en 16avos de final.

“Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial, hoy finalizó el Mundial. Creo que sí se mejoró lo del Mundial pasado y lo de la eliminatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial”, declaró el DT luego de una larga reunión en el vestuario.

Y continuó: “Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer, y corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho, que nos sentimos muy bien. Son las reglas del juego, el resultado es el que manda”.

Sobre lo sucedido luego del pitazo final, expresó: “Lo que pasó recién en el vestuario ha sido muy conmovedor, muy lindo escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse. Llevarnos el respeto de ellos, la admiración, el cariño… alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no haber podido regalarle una alegría a todo el pueblo ecuatoriano”.

El ciclo de Sebastián Beccacece en Ecuador

Sebastián Beccacece se hizo cargo de Ecuador a mediados de 2024, luego de la salida de Félix Sánchez Bas. Rápidamente, el DT le pudo poner su sello al equipo, sumando muchos puntos, a tal punto de haber clasificado a la Tri segunda detrás de Argentina en las Eliminatorias Conmebol.

Entre sus victorias más destacadas está el 1 a 0 a la Selección Argentina en septiembre de 2025 y el reciente 2 a 1 a Alemania por el Mundial 2026. Desgraciadamente, su Copa del Mundo no estuvo a la altura de las expectativas: perdió dos de sus cuatro presentaciones. Su saldo total terminó con 9 triunfos, 12 empates y 3 caídas.

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