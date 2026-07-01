Sigue la polémica por la desigual ‘Ley Prestianni’ en el Mundial 2026: Piero Hincapié la nueva víctima

El partido que disputaron México y Ecuador en el Estadio Azteca brindó un nuevo episodio de la 'Ley Prestianni', la regla que expone a los jugadores que se tapan la boca para dirigirse ofensivamente a los rivales.

La ‘Ley Prestianni’, la cual se puso en vigencia para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de aquel episodio en el que el futbolista del Benfica protagonizó un altercado con Vinícius Júnior en el encuentro con el Real Madrid por la ida de los Playoff de la UEFA Champions League, sigue dando que hablar.

Ahora, por la expulsión de Piero Hincapié, defensor de Ecuador, sobre el final del partido frente a la Selección de México en el Estadio Azteca por los 16vos de final del torneo que se está llevando a cabo en tierras norteamericanas. El zaguero del Arsenal se tapó la boca tras un cara a cara con Santiago Giménez, acción por la que el árbitro Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja.

De esta manera, la nueva norma se cobró su segunda víctima. El anterior fue Miguel Almirón, en el compromiso que Paraguay afrontó por la segunda fecha de la fase de grupos contra Turquía. Aquella vez, el delantero del Atlanta United, al pasar, se tapó la boca frente a Mert Müldür. Y tras la revisión del VAR fue expulsado.

Sin embargo, las protestas de los combinados sudamericanos se está haciendo escuchar por diferentes medios (sobre todo en redes sociales), al considerarse que no se aplicó en todos los casos por igual, en lo que va de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La secuencia que decantó en la expulsión de Piero Hincapié.

Por ejemplo, Jude Bellingham, que en el Inglaterra frente a Ghana de la segunda jornada del campeonato, se le arrimó a Jordan Ayew, recreando una secuencia idéntica a la de Miguel Almirón vs. Turquía y a la de Piero Hincapié contra México. No obstante, el futbolista de Real Madrid no fue apercibido.

Publicidad

Incluso, Cristiano Ronaldo, en el Portugal frente a República del Congo de la primera fecha, también pudo haber sido sancionado por llevar su mano a la boca mientras se dirigía a Chancel Mbemba, de una manera para nada afable.

México espera rival en los 8vos de final del Mundial 2026

La Selección de México, tras eliminar a Ecuador, ya piensa en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para eso, este miércoles estará atento al resultado del encuentro que protagonizarán Inglaterra y República del Congo desde las 13 horas en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

En síntesis

Piero Hincapié fue expulsado mediante la ‘Ley Prestianni’ tras un cruce con Santiago Giménez.

fue expulsado mediante la ‘Ley Prestianni’ tras un cruce con Santiago Giménez. Miguel Almirón sufrió una expulsión previa por esta regla tras revisión del VAR.

sufrió una expulsión previa por esta regla tras revisión del VAR. Jude Bellingham y Cristiano Ronaldo no fueron apercibidos pese a realizar la misma acción.