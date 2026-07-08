Zlatko Dalic renunció a la Selección de Croacia y ya son 13 los entrenadores que dejaron su cargo tras el Mundial 2026

Más del 25% de los seleccionados participantes en esta Copa del Mundo iniciarán un nuevo ciclo de cara a la próxima edición.

La Copa del Mundo suele ser el fin de cuatro años -o más- de una planificación y un camino recorrido. Y el resultado en la competición puede definir y es el cierre definitivo de un proceso, o un momento de reflexión para ver cómo continuar. Y, en el caso de Zlatko Dalic, significó ponerle fin a sus nueve años al frente de la Selección de Croacia.

Este miércoles se hizo oficial la salida de Dalic del cargo, luego de un proceso histórico, el más largo y exitoso en la historia de Croacia. Y es que si bien no se coronó con un título, la selección balcánica llegó a una final y una semifinal del mundo en campeonatos consecutivos.

Dalic, Modric, referentes de una era dorada en Croacia. (Getty)

Este Mundial 2026 significó la última Copa del Mundo para leyendas como Luka Modric o Ivan Perisic, y también para Zlakto Dalic, que decidió abrirle camino a futuras generaciones y al inicio de un nuevo proceso, que tendrá la vara sumamente alta para estar a la altura de la fantástica actuación de Dalic al frente del seleccionado.

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

Lista de entrenadores que dejaron su cargo luego del Mundial 2026

• Sabri Lamouchi – Túnez

• Herve Renard – Túnez

• Steve Clarke – Escocia

• Myung-Bo Hong – Corea del Sur

• Miroslav Koubek – Rep. Checa

• Ronald Koeman – Paises Bajos

• Marcelo Bielsa – Uruguay

• Sebastián Beccacece – Ecuador

• Carlos Queiroz – Ghana

• Roberto Martínez – Portugal

• Julian Nagelsmann – Alemania

• Javier Aguirre – México

• Slavko Dalic – Croacia

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Todos los entrenadores que dejaron sus selecciones

Sabri Lamouchi – Túnez

Lamouchi fue echado luego de apenas un partido. (Getty)

Sabri Lamouchi fue el único entrenador echado mientras su selección seguía compitiendo en la Copa del Mundo. Fue luego de caer por 5 a 1 en el debut contra Suecia. Apenas dirigió al seleccionado tunecino por seis meses, ya que había tomado el cargo en enero, y duró cinco partidos.

Herve Renard – Túnez

Renard firmó por dos juegos, y cumplió su contrato. (Getty)

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Por la misma linea de lo de Lamouchi, Herve Renard fue una solución temporal en Túnez. Sólo firmó contrato por los dos partidos restantes en la fase de grupos, y perdió ambos por goleada: 1-3 vs. Países Bajos y 0-4 vs. Japón. Podría seguir, pero para eso deberá negociar un nuevo contrato. De momento, la selección no tiene seleccionador en el primer equipo.

Steve Clarke – Escocia

Steve Clarke dejó Escocia luego de siete años y medio. (Getty)

Luego de siete años al mando del seleccionado escocés y a pesar de haber firmado por cuatro temporadas justo antes de la Copa del Mundo, la eliminación en primera ronda fue demasiado. Clarke renunció a su posición como entrenador de Escocia.

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Myung-Bo Hong – Corea del Sur

Myung-Bo Hong, fuertemente criticado en Corea. (Getty)

Otra eliminación en primera ronda que se cobró un entrenador. Myung-Bo Hong no pudo meter a Corea en 16avos de final y fue acusado públicamente en su país, y señalado como la cara del fracaso. Medios locales incluso difuminaron su rostro en noticias tras la eliminación.

Miroslav Koubek – República Checa

Koubek no dejó una buena impresión. (Getty)

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Tras apenas llevar siete meses en el cargo, Miroslav Koubek dejó República Checa en medio de acusaciones de malos tratos y formas cuestionables de dirigirse al propio plantel.

Marcelo Bielsa – Uruguay

Marcelo Bielsa sumó un nuevo golpe mundialista en su carrera al quedar eliminado con Uruguay. (Getty)

Uruguay fue la decepción de la Copa del Mundo: afuera en primera ronda cuando estaba en un grupo con Arabia y Cabo Verde, y no siendo capaz de quedar entre los mejores terceros. La relación entre Bielsa y el plantel estaba rota desde antes del Mundial, y no había mucho más para hacer.

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Ronald Koeman – Países Bajos

Ronald Koeman renunció a la Selección de Países Bajos. (Getty)

Perder en 16avos de final fue muy poco premio para una Países Bajos que lució imparable en fase de grupos. Koeman anunció públicamente su salida, reconociendo que su mujer pasaba por una situación delicada y que buscaría enfocarse en su familia por los próximos meses.

Julian Nagelsmann – Alemania

Nagelsmann cerró su proceso con un decepcionante resultado. (Getty)

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Alemania afuera en 16avos de final de la Copa del Mundo. Inimaginable. Julian Nagelsmann y su proceso han terminado, ya vendrá Jürgen Klopp y una reestructuración. No hay mucho más que decir.

Sebastián Beccacece – Ecuador

Beccacece se fue de Ecuador. (Getty)

La relación entre Beccacece y el pueblo ecuatoriano llegó fraccionada desde antes del Mundial. Sólo el plantel lo respaldaba. La histórica victoria ante Alemania ayudó, pero quedar afuera en 16avos fue el final absoluto de todo.

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Carlos Queiroz – Ghana

Carlos Queiroz había firmado de urgencia por tres meses. (Getty)

Otra selección que lo hizo relativamente bien, pero que terminó sin entrenador porque su contrato se acababa en esta Copa del Mundo. Carlos Queiroz firmó por tres meses y eso fue lo que estuvo al frente del seleccionado. Veremos si renueva en un tiempo.

Roberto Martínez – Portugal

Roberto Martínez terminó su etapa en Portugal. (Getty)

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El campeón de la Nations League europea no fue capaz de pasar los octavos de final, tras caer con España. Fue el último partido en Mundiales para Cristiano Ronaldo, y la salida de un Roberto Martínez que, se siente, como si hubiera chocado una Ferrari.

Javier Aguirre – México

Aguirre se despidió y ahora será turno de Rafa Marquez. (Getty)

En conferencia de prensa luego de la eliminación en octavos de final, Javier Aguirre dio un paso al costado de la Selección de México. Rafael Márquez ha asumido oficialmente como Director Técnico de la Selección Mexicana tras la conclusión del ciclo mundialista en su lugar.

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Zlakto Dalic – Croacia

Dalic dejó Croacia luego de 9 años exitosos. (Getty)

Luego de nueve años, tres Copas del Mundo dirigidas, una final y una semifinal, Zlakto Dalic dejó Croacia en el fin de una era. Será comienzo de todo un ciclo nuevo para el seleccionado balcánico. Dalic deja Croacia con la cabeza en alto.

Los entrenadores cuyo futuro es incierto

Gustavo Alfaro – Paraguay

La situación de Gustavo Alfaro es todavía una incógnita. Su contrato es hasta diciembre, y la actuación de la albirroja en el Mundial 2026 fue histórica, venciendo y eliminando a Alemania, y forzando al máximo a Francia. Veremos cómo sigue.

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Vladimir Petković – Argelia

Medios locales especulan con su salida. De momento, nada confirmado.

Lógicamente, las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026 evaluarán lo que fue su respectivo paso en la competición y tomarán una decisión de cara al futuro en las próximas semanas, por lo que esta lista podría alargarse un tanto más.