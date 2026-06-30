Tormenta eléctrica en el Azteca: ¿Puede suspenderse México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026?

FIFA decidió demorar el inicio del encuentro ante las condiciones climáticas que azotan en la Ciudad de México.

La lluvia amenaza con convertirse en un protagonista inesperado del cruce entre México y Ecuador, con sede en el Estadio Aztec por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Es que ante las advertencias por tormenta eléctrica que azotan a la Ciudad de México, la FIFA suspendió momentáneamente las actividades tanto dentro como fuera del campo de juego. Por este motivo, el inicio del partido, programado originalmente para las 22, se retrasará al menos hasta las 23.

A la espera de novedades, el ente rector del fútbol evalúa la situación cada 15 minutos para determinar los pasos a seguir. De todas formas, la buena noticia es que el campo de juego no presenta charcos y aparenta estar en óptimas condiciones para el desarrollo del partido.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde el inicio de la jornada se anunciaron lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en distintos sectores de la capital mexicana.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para la zona donde se ubica el estadio, mientras que desde la organización del Mundial comunicaron que las actividades permanecen suspendidas hasta nuevo aviso mientras se evalúa la evolución de las condiciones climáticas.

🚨#UltimaHora: Llueve en el Estadio Azteca a unos de que inicie el partido entre México 🇲🇽 y Ecuador 🇪🇨 pic.twitter.com/uUYeoDNHjZ — El Campechano Post (@CampechanoPost) June 30, 2026

La diferencia con las sedes de Estados Unidos

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en las sedes de Estados Unidos, el encuentro no está sujeto al protocolo de “weather delay” que obliga a detener los partidos durante 30 minutos cuando se detecta actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio. Ese mecanismo ya fue aplicado duranteel duelo entre Francia e Irak disputado en Filadelfia, pero no rige para los encuentros que se desarrollan en territorio mexicano.

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En este caso, cualquier decisión sobre una eventual postergación del inicio o una suspensión temporal dependerá exclusivamente de la evaluación que realicen el árbitro del encuentro y las autoridades organizadoras presentes en el Estadio Azteca.

Si consideran que la lluvia, el estado del campo o cualquier otra condición representa un riesgo para futbolistas, oficiales o espectadores, podrán retrasar el comienzo hasta que existan garantías para disputar el partido con normalidad. Mientras tanto, la expectativa sigue puesta en la evolución del clima y en la confirmación oficial del horario definitivo para el esperado cruce entre México y Ecuador.