Nicolás De La Cruz se va de Flamengo: qué dicen en Brasil sobre la chance de volver a River

Nicolás De La Cruz no la pasa bien en Flamengo. Pese al buen presente del equipo de Filipe Luís, que lidera el Brasileirao y jugará la final de la Libertadores en unos días, el uruguayo no tiene protagonismo y sus días en el Mengao parecen estar contados.

Los principales medios de Brasil confirman que el mediocampista será transferido en el próximo mercado de pases. Pese a que tiene contrato hasta mediados de 2028, el Fla intentará desprenderse del jugador, que casi no tuvo continuidad en el segundo semestre de 2025.

En lo que va del año, el ex River jugó apenas 24 partidos (19 como titular), pero solo 5 fueron en la segunda mitad de la temporada. Su poco rodaje también le quitó lugar en la Selección de Uruguay: Marcelo Bielsa no lo convoca desde marzo (jugó su último partido ante Argentina por Eliminatorias), aunque su ausencia también está relacionada a un cortocircuito interno entre el jugador y Jorge Giordano, Director de Selecciones Nacionales en la AUF.

Las lesiones, el principal problema de De La Cruz

En Brasil aseguran que los principales inconvenientes de De La Cruz son físicos. Semanas atrás, el jefe del cuerpo médico del club, José Luiz Runco, reveló que el volante “tiene una lesión crónica e irreparable en la rodilla derecha y otra en la izquierda“.

Aquella declaración provocó el despido del médico, pero la prensa brasileña asegura que ese es el principal motivo de su escasa continuidad. Además, la presencia en el plantel de figuras como Jorginho, Erick Pulgar, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino y Jorge Carrascal le quitan oportunidades a Nico.

¿Puede Nicolás De La Cruz volver a River?

Medios como UOL indican que el Millonario es uno de los principales interesados en repatriar a De La Cruz, aunque aclaran que todavía no se hicieron gestiones. Además, aseguran que fue la propia esposa del jugador quien “alimentó los rumores”.

“Soñar no sueño porque sé que vamos a volver. River nos dio mucho, para mí el número uno siempre es Gallardo. Tenemos una conexión que merecemos y queremos volver en algún momento de la vida”, había declarado Vanesa Britos en abril.

Más alla de las versiones que circulan en Brasil, la vuelta de De La Cruz no parece algo viable en el Mundo River, teniendo en cuenta que repatriarlo le costaría unos buenos dólares (Flamengo lo compró en 16 millones) y que sus recientes experiencias incorporando viejos conocidos -sobre todo los que no llegaron al 100% desde lo físico- no son buenas.

Los números de De La Cruz en River

Nicolás De La Cruz acumuló 36 anotaciones y 40 asistencias al cabo de 214 compromisos de carácter oficial con la camiseta de River. En su estadía, conquistó una Copa Libertadores, dos ligas, dos Copa Argentina, una Recopa, una Supercopa Argentina y un Trofeo de Campeones.

