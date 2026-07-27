El insólito problema que tendrá Vozinha en su desembarco como refuerzo de Colo Colo

El héroe de Cabo Verde es nuevo futbolista del Cacique y tendrá que resolver un asunto antes de ponerse su camiseta por primera vez.

El Mundial 2026 fue la vidriera perfecta de este mercado de pases para los futbolistas que más se destacaron. Vozinha no solo ganó decenas de millones de seguidores en su cuenta de Instagram, sino que también demostró que es un excelente arquero.

A sus 40 años, el planeta descubrió al referente de la Selección de Cabo Verde, que tuvo una imponente actuación individual para llevar a su equipo a una participación histórica en su debut mundialista. El elenco africano enfrentó a tres campeones del mundo como España, Uruguay y Argentina y mostró un enorme nivel.

Con la finalización de la cita y los festejos de la Roja, el futuro de Vozinha estaba en el aire. Con muchas ofertas sobre la mesa, el arquero caboverdiano se decantó por Colo Colo, colores que defenderá por los próximos meses. De entrada, tendrá un problema que resolver.

Vozinha frente a Argentina. (Foto: Getty)

Peligra el ‘Vozinha’ en su camiseta

Aunque el mundo conoce al arquero como Vozinha, su nombre real es Josimar José Évora Dias. Esto puede significar un inconveniente a la hora de pisar el campo por primera vez para Colo Colo. Es que las regulaciones de la ANFP no permiten apodos en los dorsos de las camisetas.

En la liga de Chile, los jugadores solo están habilitados a exhibir el apellido paterno o materno. Habrá que esperar para conocer si la asociación le da un permiso especial al futbolista africano, que aún trabaja para ingresar al país por problemas con su visado.

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