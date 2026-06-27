Nico Williams apuntó contra De La Cruz tras la patada en España vs. Uruguay: “De los peores días de mi vida”

El delantero sufrió una lesión muscular producto del golpe del charrúa en la última jugada del partido entre ambos.

Este viernes por la noche, la Selección de España venció 1-0 a Uruguay por la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Sobre el final del partido, ocurrió un hecho que llamó la atención de todos. Nicolás De La Cruz le pegó una durísima patada a Nico Williams, que derivó en una lesión muscular y no podrá jugar los próximos encuentros.

¡¡NICO WILLIAMS LO TILDÓ DE LOCO A DE LA CRUZ POR EL PATADÓN DE ATRÁS QUE LE PEGÓ SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!! El ex-River zafó de la roja y se armó la TANGANA…



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Sin ir más lejos, inmediatamente después de la fuerte entrada en los últimos segundos del cotejo, el delantero arremetió contra el mediocampista. En horas del sábado, desde La Roja emitieron un comunicado y manifestaron: “Sufre una lesión muscular en el aductor derecho“. Así las cosas, será baja en los dieciseisavos de final y se estima que en unos posibles en octavos de final.

Lo cierto es que este sábado Williams se expresó en su cuenta de X (ex Twitter). “Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor“, escribió Nico.

Nico Williams tras la patada de Nicolás De La Cruz en España – Uruguay. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba“, sentenció el atacante en un relato desgarrador por lo sucedido sobre el campo de juego.

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Pocos segundos después, volvió a hacer hincapié en la acción que protagonizó De La Cruz en la última jugada de España – Uruguay. “Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”, aseguró Williams contra su rival. Y por si todavía quedaba alguna duda, sobre él mismo expresó: “Pero esto tampoco me va a detener“.

Nico Williams, delantero de España en el Mundial 2026. (Getty Images)

El descargo de Nico Williams

“Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal.

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Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día. Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba.

Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme. Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria. Pero esto tampoco me va a detener.

Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial”.

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