El combinado carioca atraviesa una actualidad incómoda en el último tramo del año, por lo que apuesta a jerarquía para intentar revertir la situación.

A pesar de contar con uno de los planteles más valiosos de Sudamérica, Botafogo sufre en la recta final del 2026. Los cariocas se encuentran en una posición incómoda en el Brasileirao luego de haber perdido todo lo posible en lo que va de este año.

En ese contexto, la dirigencia del Fogao se movió en el tramo final del mercado de pases para conseguir una incorporación de lujo para el plantel que hoy dirige Rodrigo Bellão de forma interina. Se trata de Hakim Ziyech, un volante ofensivo de extensa experiencia en Europa.

El marroquí, que militaba hasta ahora en el Wydad Casablanca de su país natal, llegará a Botafogo a sus 33 años, tal como adelantó el periodista Vene Casagrande, especialista en el mercado brasileño. Ziyech firmará contrato por los próximos dos años.

De esta manera, será la primera experiencia del atacante en el fútbol sudamericano. El dos veces mundialista fue figura de Chelsea, donde ganó una Champions League y el Mundial de Clubes, además de haber pasado por clubes de la talla de Ajax y Galatasaray.

Botafogo pelea por mantener la categoría

En un electrizante final del Brasileirao, Botafogo se encuentra en la 13° posición con más de un tercio de las fechas por delante. Si bien está a solo 2 puntos de la zona de clasificación a torneos internacionales, los puestos de descenso están a solo 5 unidades, por lo que está obligado a sumar para alejarse de ese lugar.

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Para colmo, viene de quedar eliminado por paliza ante Cienciano de los octavos de final de la Copa Sudamericana por 6-2 en el global. En la Copa de Brasil se despidió en 16avos de final ante Chapecoense y tampoco pudo coronarse en el Campeonato Carioca.

Datos clave

Hakim Ziyech firmará contrato por dos años con el Botafogo.

firmará contrato por dos años con el Botafogo. Botafogo se ubica en la 13° posición del torneo Brasileirao.

en la 13° posición del torneo Brasileirao. Cienciano eliminó a Botafogo de la Sudamericana por 6-2 global.