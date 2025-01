Qué canal pasa Argentina vs. Brasil en el Sudamericano sub 20 2025

Selección Sub 20

Este viernes la Selección Argentina Sub 20 debuta en el torneo Sudamericano de la categoría que se celebra en Venezuela y nada menos que ante Brasil. El encuentro comienza a las 20.30 y el árbitro será Derlis Fabián López López.

El partido podrá verse a través de DirecTV (canal 610 o 1610 en HD) tanto en la señal como en la plataforma DGO. El torneo en su totalidad es televisado por esta compañía.

Lista convocados de Argentina

Arqueros : Jeremías Martinet (River), Santino Barbi (Talleres) y Agustín Chávez (Unión).

: Jeremías Martinet (River), Santino Barbi (Talleres) y Agustín Chávez (Unión). Defensores : Dylan Gorosito (Boca), Juan Giménez (Rosario Central), Valente Pierani (Estudiantes), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Juan Villalba (Gimnasia de La Plata), Julio Soler (Lanús) y Teo Rodríguez (San Lorenzo).

: Dylan Gorosito (Boca), Juan Giménez (Rosario Central), Valente Pierani (Estudiantes), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Juan Villalba (Gimnasia de La Plata), Julio Soler (Lanús) y Teo Rodríguez (San Lorenzo). Mediocampistas : Mariano Gerez (Lanús), Milton Delgado (Boca), Ignacio Perruzzi (San Lorenzo), Valentino Acuña (Newell’s), Agustín Obregón (River), Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Manchester City) y Franco Mastantuono (River).

: Mariano Gerez (Lanús), Milton Delgado (Boca), Ignacio Perruzzi (San Lorenzo), Valentino Acuña (Newell’s), Agustín Obregón (River), Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Manchester City) y Franco Mastantuono (River). Delanteros: Agustín Ruberto (River), Alexander Woiski (Mallorca), Santiago Hidalgo (Independiente), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez).

Cómo es el formato del Sudamericano Sub 20 y quiénes clasifican al Mundial

Los equipos están divididos en dos grupos de cinco selecciones: Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se encuentran en el A; mientras que Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador integran el B. Los equipos se enfrentarán contra sus cuatro rivales y los primeros tres de cada zona avanzarán al hexagonal final.

Una vez integrado ese grupo de seis, volverán a enfrentarse todos contra todos. Los cuatro que más puntos sumen, se meterán en el Mundial Sub 20. En esta competencia no hay instancia de playoffs, por lo que no habrá final para determinar al campeón.

El torneo tendrá una duración de 25 días y los cuatro mejores equipos serán los que obtendrán su boleto para el Mundial.

Fixture y calendario

El fixture de la Selección en la fase de grupo:

Sábado 24 de enero: 20.30 Brasil vs. Argentina, en el estadio Misael Delgado (Valencia)

Domingo 26 de enero: 20.30 Argentina vs. Colombia, en el estadio Misael Delgado (Valencia)

Martes 28 de enero: 18.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Misael Delgado (Valencia)

Sábado 1° de febrero: 18.00 Argentina vs. Ecuador, en el estadio Metropolitano de Lara (Cabudare)

* La fase final comenzará el martes 4 de febrero y culminará el domingo 16.

